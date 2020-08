Merkel: EU-Staaten erkennen Wahlergebnis in Belarus nicht an

Anzeige

Berlin. Der europäische Rat erkennt die Ergebnisse der Präsidentenwahl in Belarus nicht an. “Es gibt für uns keinen Zweifel, dass es massive Regelverstöße bei den Wahlen gegeben hat. Sie waren weder fair noch frei”, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach dem EU-Sondergipfel zur Lage in Belarus am Mittwochnachmittag.

EU-Ratschef Charles Michel hatte den Videogipfel am Montag angesichts der Massenproteste nach der Präsidentenwahl in Belarus angesetzt. Die Wahl vor mehr als einer Woche war von massiven Fälschungsvorwürfen überschattet worden. Viele haben erhebliche Zweifel, dass Lukaschenko tatsächlich mit mehr als 80 Prozent der Stimmen haushoch gewonnen hat.

Lukaschenko: Der Westen hat sehr viele eigene Probleme

Die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja nimmt einen Sieg für sich in Anspruch. Sie und ihre Anhänger dringen auf Neuwahlen. Eine Neuauszählung halten sie für nicht mehr möglich, weil viele Stimmzettel bereits vernichtet worden seien.

Vor Beginn des Gipfels hatte Lukaschenko den Staats- und Regierungschefs hingegen empfohlen, sich lieber mit eigenen Problemen zu befassen.

“Bevor sie mit dem Finger auf uns zeigen, sollten sie die Themen wie die ‘Gelbwesten’ in Frankreich oder die schrecklichen Unruhen in den USA auf die Tagesordnung ihrer Treffen setzen”, sagte er am Mittwoch der Staatsagentur Belta zufolge in Minsk.