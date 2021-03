So reagieren die Ministerpräsidenten auf den Stopp der Osterruhe

Anzeige

Anzeige

Berlin. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die Nicht-Umsetzbarkeit der Osterruhe bedauert. Die Entscheidung, das Osterfest um zwei Tage zu verlängern, sei auch ein Fehler aller Ministerpräsidenten gewesen, weil die rechtlichen Hürden des Vorschlags aus dem Kanzleramt nicht erkannt worden seien, sagte er am Mittwoch nach einer kurzfristig einberufenen Runde der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin. Gleichwohl habe die Osterruhe „nach wie vor einen wichtigen Hintergrund“, sagte der Bürgermeister. Um die Beschleunigung der Infektionsdynamik zu begrenzen sei es wichtig, „die Phase des Osterwochenendes so ruhig wie möglich zu verbringen“, sagte er.

Bund und Länder hatten die Regelung bei einer Marathonsitzung in der Nacht zu Dienstag beschlossen. Merkel hatte nach heftiger Kritik entschieden, die geplante „Osterruhe“ zu stoppen und hatte dafür die Verantwortung übernommen. Merkel begründete den Verzicht mit zu vielen ungeklärten Fragen bei der Umsetzung.

Kretschmer nimmt Merkel in Schutz

Anzeige

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU) in Schutz. „Ich finde, sie muss dafür nicht die Verantwortung übernehmen. Diese Entscheidung ist von 16 Ministerpräsidenten und der Bundesregierung gemeinsam getroffen worden“, sagte er am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung in Dresden: „Wir haben über die vergangenen zwölf Monate diesem Land viele richtige Entscheidungen gegeben.“ Die Entscheidung vom Montag gehöre nicht dazu. Das sollte man auch offen und deutlich sagen. Sie sei aber in einem guten Willen geschehen.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) betonte ebenfalls die gemeinsame Verantwortung von Bund und Ländern. „Es war unser aller Fehler, dass wir in der Nacht der MPK-Entscheidung nicht noch stärker die Konsequenzen hinterfragt haben“, teilte Woidke. Der Bund habe in der Sitzung erklärt, dass er umgehend einen Vorschlag zur Umsetzung der Osterruhe vorlegen werde. Nun sei klar, dass dies nicht kurzfristig gemacht werden könne, ohne an anderer Stelle zusätzliche Probleme zu schaffen.

Woidke zollte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dafür „großen Respekt“, die geplante erweiterte Ruhezeit zu Ostern – also auch an Gründonnerstag und Karsamstag – wieder zu kippen. „Wenn eine Entscheidung nicht umsetzbar ist, muss sie auch wieder zurückgenommen werden“, erklärte der Regierungschef. Merkel hatte sich nach dem Kippen der geplanten Regelung bei den Menschen in Deutschland entschuldigt.

Ramelow appeliert an die Bevölkerung

Anzeige

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) appellierte an die Bevölkerung, die Tage über Ostern weiterhin als Ruhetage zu verstehen und keine Urlaubsreisen zu unternehmen. „Die Osterruhe ist nicht abgesagt, es sind nur keine Feiertagsregelungen für Gründonnerstag und Karsamstag gefunden worden“, sagte Ramelow. Das dynamische Wachstum bei den Infektionszahlen müsse gebrochen werden. „Ich fand es eine gute Idee“, machte Ramelow mit Blick auf die bislang angestrebte Feiertagsregelung für Gründonnerstag und Karsamstag klar.

Auch Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte tritt für eine Reduzierung der Kontakte über die Feiertage ein. „Ich bedaure, dass der Bund sich nicht dazu in der Lage sieht, die mit der verlängerten Osterruhe verbundenen Fragen verbindlich zu klären“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Bremen. Zuvor hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in einer Schalte mit den Ländern den Beschluss eines weitgehenden Lockdowns von Gründonnerstag bis Ostermontag (1.-5. April) zurückgenommen.

Anzeige

Haseloff: „Was theoretisch denkbar und was praktisch umsetzbar“

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat den Rückzieher ebenfalls verteidigt. „In einer solchen Situation, in der viele Fragen nicht beantwortet werden können, ist es aus meiner Sicht richtig, dann nicht an dieser Absicht festzuhalten“, sagte er am Mittwoch in Wiesbaden. „Ich bin mir sehr darüber im Klaren, dass das auf den ersten Blick vielleicht eher überraschend ist.“ Er habe Respekt vor der Entscheidung der Bundeskanzlerin, die ja auch sehr persönlich dazu gesprochen habe. „Wir haben es gemeinsam beschlossen.“

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff hat die revidierte Entscheidung der Osterruhe begrüßt. „Dies ist ein richtiger Schritt als Konsequenz aus den inzwischen offenkundig gewordenen Schwierigkeiten bei der rechtlichen und organisatorischen Umsetzung dieser Maßnahme“, sagte Haseloff in Magdeburg. Zwar hätte die erst in der Nacht zu Dienstag beschlossene, fünftägige Osterruhe einen zusätzlichen Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten können, sagte Haseloff. „Allerdings müssen wir auch immer im Auge behalten, was theoretisch denkbar und was praktisch umsetzbar ist“, erklärte er.