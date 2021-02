Merkel: “Dürfen keine falschen Hoffnungen wecken”

Anzeige

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mahnt, in der Corona-Pandemie weiterhin realistisch zu bleiben. “Wie gerne würde ich auch was Gutes verkünden. Aber es hat ja keinen Sinn, wir dürfen ja auch keine falschen Hoffnungen wecken”, sagte Merkel im Interview mit RTL und N-TV, das am Donnerstagabend (20.15 Uhr) ausgestrahlt wird.

Sie müsse in dieser “harten Zeit” immer wieder viele “harte Entscheidungen treffen”, betonte sie. “Da ist etwas über uns gekommen, zu uns gekommen, was hundert Jahre so schlimm nicht war - die Spanische Grippe war die letzte Pandemie -, und das verändert die Welt.”

Video Impf-Privilegien: Ethikrat gegen Aufhebung von Beschränkungen für Geimpfte 0:51 min Erst müsse klar sein, ob Geimpfte weiterhin ansteckend sein können. © dpa

Anzeige

Mögliche Lockerungen möchte sie trotz sinkender Infektionszahlen nicht in Aussicht stellen. Im Hinblick auf die Ministerpräsidentenkonferenz am kommenden Mittwoch sagte Merkel: “Ich kann’s Ihnen noch nicht sagen, was wir Mittwoch machen werden, weil ich noch fünf Tage die Entwicklung abwarten muss. Weil ich mir angucken muss, wie weit ist das britische Virus schon vorgedrungen.”

Am Donnerstagvormittag hatte sich die Kanzlerin in einem Onlinedialog mit Eltern und Alleinerziehenden über die Probleme in Corona-Zeiten ausgetauscht. “Wir sind jetzt auf dem letzten Stück der Pandemie”, hatte Merkel betont. Aber es bleibe noch hart. “Ich hoffe, dass das jetzt die letzten Wochen sind. Wenn das mutierte Virus nicht zu viel Ärger macht.”

Was sie nicht wolle: “Jetzt nicht noch mal die Schulen aufmachen und dann wieder zu.” Dann lieber noch “drei Tage” länger und danach eine berechenbare Öffnung. Schulen und Kitas würden als erste wieder geöffnet.