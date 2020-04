Merkel: “Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung”

Anzeige

Berlin. Mit neuen milliardenschweren Hilfen für Arbeitnehmer, Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Schulen will die Große Koalition die massiven Folgen der Corona-Krise abmildern. Das Kurzarbeitergeld soll erhöht werden, um vor allem für Geringverdiener Einkommensverluste auszugleichen. Zugleich wird die Bezugsdauer des Arbeitslosengelds verlängert. Die in der Krise besonders belasteten Gastronomiebetriebe bekommen Steuererleichterungen.

Darauf verständigten sich am späten Mittwochabend die Spitzen der schwarz-roten Koalition in Berlin.

In ihrer Regierungserklärung sagte Kanzlerin Angela Merkel nach den nächtlichen Verhandlungen, dass man weiter in außergewöhnlichen und ernsten Zeiten lebe. Es sei weiter eine Bewährungsprobe, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gehabt hätten. “Jeder hat sein Leben auf die Pandemie anpassen müssen”, sagte Merkel: “Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern an ihrem Anfang. Wir werden noch lange damit leben müssen.” Die zentrale Frage bleibe deswegen, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.

“Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung”, sagte die Kanzlerin im Bundestag. Auch sie belaste, was die Menschen aktuell erdulden müssen. Ob Erwachsene, Eltern, Kinder, Pflegekräfte oder Pflegebedürftige. Merkel appelliert: “Vergessen wir nicht die Menschen in den Pflegeheimen, die 80-, die 90-Jährigen. Ihnen haben wir unseren heutigen Wohlstand zu verdanken."

Die Kanzlerin kritisiert in ihrer Erklärung die Länder: “Ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder letzte Woche beschlossen haben voll und ganz. Doch ihre Umsetzung bereitet mir Sorgen.”

