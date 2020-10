Merkel: Bundeswehr und RKI sollen Experten in Corona-Hotspots schicken

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat angesichts stark gestiegener Corona-Zahlen mit den Oberbürgermeistern der elf größten deutschen Städte über die Lage beraten. An der Videokonferenz am Freitag hatten die Stadtoberhäupter von Berlin, Hamburg, Bremen, München, Frankfurt am Main, Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Leipzig und Stuttgart teilgenommen.

Die Städte hätten eines gemeinsam, so Merkel: eine rapide wachsende Zahl von Corona-Infektionen. “Ich glaube diese Gespräch war jetzt wichtig”, so Merkel. Man sei sich einig, dass man bei Überschreiten der Grenzwerte weitere Maßnahmen ergreifen müsse. Merkel nennt etwa Möglichkeiten der Mund-Nase-Bedeckung auch in öffentlichen Räumen - wie es etwa in München der Fall war, Kontaktbeschränkungen, Sperrstunden, Alkoholbeschränkungen, weitere Beschränkungen als schon bislang. Es gehe auch um eine bessere Ausstattung der Gesundheitsämter. Zudem sollen die Bundeswehr und das Robert Koch-Institut künftig Experten in Corona-Hotspots schicken.

“Jetzt sind die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Herbst und Winter da steht", sagt die Kanzlerin. Sie zeigte Verständnis für die Schwierigkeiten von Großstädten, wo viele Menschen aufeinanderkämen. “Die Infektionszahlen steigen, ja, aber wir sind nicht machtlos dagegen”, betont Merkel.

Appell an junge Menschen

Die Gastronomie träfen Einschränkungen wie ein Alkoholverbot schwer, dessen sei sie sich bewusst. Aber sie sei auch überzeugt, dass man an der Grenze stehe, wo man entscheiden müsse, was jetzt wichtig sei. Merkel nennt Kitas und Schulen und auch dass die Wirtschaft wieder in Gang komme. Merkel richtet einen Appell insbesondere an Jüngere: “Denken auch sie einmal an das, was Ihnen am wichtigsten ist.” Sei das nicht Gesundheit auch der Großeltern, eine gute Ausbildung, fragt sie.

Im Fokus dürfte das Verhalten junger Menschen stehen. So gilt die Partyszene in mehreren Städten als ein Auslöser für die ansteigenden Infektionszahlen. Der Städte- und Gemeindebund forderte hier mehr Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien. Den jungen Menschen müsste vor allem über den Weg der sozialen Medien klargemacht werden, dass sie nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährdeten, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg im ZDF.

In Berlin und weiteren Städten wie Bremen hat die sogenannte 7-Tage-Inzidenz den kritischen 50er-Wert bereits überschritten. Er bildet die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ab und ist ein wichtiger Grenzwert für schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. In der Hauptstadt lag der Wert am Donnerstag bei 52,8.