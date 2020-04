Merkel berät heute mit den Ministerpräsidenten

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

ab 14 Uhr wird Angela Merkel heute mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten. Vor allem zwei Fragen spalten aktuell die deutsche Bevölkerung: Wann ist der Zeitpunkt erreicht, in dem die von der Bundeskanzlerin am 22. März vorgetragenen Beschränkungen gelockert werden können? Und sollte es in Deutschland eine Schutzmaskenpflicht geben - ja oder nein?

Drei Empfehlungen

Unser Autor Matthias Koch regt in seinem Leitartikel an: “Es wird Zeit, dass auch die Deutschen nachrüsten: Maske auf, aber ganz entspannt. Beim Waldspaziergang brauchen wir die Maske nicht, im Supermarkt und im Bus aber schon." Mehr lesen Mein Kollege Thorsten Fuchs hat mit dem Ökonomen Thomas Straubhaar erörtert, ob sich die Weltwirtschaft “einfrieren” lässt? Das Interview beginnt mit der herrlichen Frage: “Dürfen wir mit einer schrecklich naiven Frage beginnen?” Die Antwort: “Nur zu.” Mehr lesen Mein Kollege Markus Decker hat sich mit Christian Drosten, Deutschlands bekanntestem Virologen, der plötzlich einen Rückzug aus der Öffentlichkeit in Erwägung zieht, beschäftigt. “Drosten ist für seine Rolle nur bedingt geschaffen”, kommentiert Decker. Mehr lesen

Drei Termine des Tages

10.30 Uhr: Online-Pressekonferenz der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

14 Uhr: Bundeskanzlerin Merkel berät mit den Ministerpräsidenten über den Kampf gegen die Corona-Krise.

Ganztägig: Die Uefa berät mit den Mitgliedsverbänden über weiteren Saison-Fahrplan

Die aktuellen Entwicklungen

Neueste Zahlen, neueste Trends, neueste Fakten: In unserem RND-Liveblog sind Sie immer auf Stand. Hier das aktuelle Geschehen auf einen Blick.

Der Schnappschuss

Mailand: Ein Arbeiter in Schutzanzug sprüht Desinfektionsmittel auf dem Platz vor dem Mailänder Dom. © Quelle: Luca Bruno/AP/dpa





RND-Podcast: Das ist die neue Folge

Gestern Abend hätte eigentlich in Nürnberg das Fußball-Länderspiel zwischen Italien und Deutschland ausgetragen werden sollen. Stattdessen haben sich RND-Sportchef Heiko Ostendorp und Starkommentator Wolff Fuss unterhalten. Hier gibt es die neue Folge ihres erfolgreichen Podcasts.

Die aktuellen Zahlen

Die RND-Umfrage

