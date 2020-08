Merkel bei Laschet: Ein Besuch vor bewusst nüchterner Kulisse als in Bayern

Anzeige

Berlin. Im Wettbewerb um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU hat nun der Höhenflug von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein jähes Ende gefunden. Als Klassenprimus unter den Ministerpräsidenten hatte er sich in der Corona-Krise mit dem ihm eigenen Selbstbewusstsein dargestellt und dabei mit kaum verhohlener Häme auf seinen ruhigeren nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet geblickt, der sich zuweilen am bemühten Entschlossenheitsgestus verhob.

Die Schlampereien im Umgang mit Corona-Testergebnissen haben Söders Image beschädigt, der Versuch, die Probleme alleine auf seine Gesundheitsministerin abzuwälzen, war durchsichtig.

Nun schaut auch noch Angela Merkel in Nordrhein-Westfalen vorbei. Einen Monat nach ihrer Visite in Söders bayerischer Ministerrunde besucht die Kanzlerin nun auch erstmals Laschets Regierungstruppe. Die Kulisse in Düsseldorf ist ebenfalls sorgsam ausgewählt, sie fällt bewusst nüchterner aus als in Bayern.

Bildergalerie Merkel zu Gast beim bayerischen Kabinett auf Herrenchiemsee 1 von 15 1 von 15 Markus Söder und Bundeskanzlerin Angela Merkel fahren gemeinsam mit einem Schiff. Denn nur so ging es zur Kabinettssitzung auf die Insel Herrenchiemsee. @ Quelle: Peter Kneffel/dpa/Pool/dpa

Besuch der Zeche Zollverein steht für das Thema Strukturwandel

Statt Königsschloss mit gold-glänzendem Spiegelsaal am Chiemsee wird im deutlich weniger gold-glänzenden Ständehaus getagt. Und der Besuch der Zeche Zollverein steht für das Thema Strukturwandel in der einstigen Kohle- und Stahlregion, die auch wegen des industriellen Umbruchs in größeren finanziellen Schwierigkeiten ist als Bayern mit seinen gut gefüllten Kassen.

Merkel hat klar gemacht, dass sie sich zu ihrer Nachfolge nicht äußern wird. Aber es ist ihr mit Sicherheit klar, dass es als Zeichen von Zuwendung wahrgenommen wird, wenn sie bei dem einen oder dem anderen auftaucht.

In Bayern hat sie Markus Söder im Kanzlerinnenglanz erstrahlen lassen und sich dafür Gefolgschaft für die durch Corona nochmal extra schwierige Finanzjonglage in ihrer EU-Ratspräsidentschaft zusichern lassen – bei der CSU ist das keine Selbstverständlichkeit gewesen. Laschet bekommt Besuch in der Zeit, in der das Rennen um den CDU-Vorsitz, das der Kanzlerkandidatur vorausgeht, in die entscheidende Phase geht.

Laschet plant Schleswig-Holstein-Reise

In der nächsten Woche fährt Laschet nach Schleswig-Holstein – ein künftiger CDU-Chef und Kanzlerkandidat braucht auch Unterstützung außerhalb seiner Landesgrenzen. Söder hat seinen Besuch bei den dortigen Seehunden und dem Ministerpräsidenten-Kollegen wegen des Corona-Test-Problems vergangene Woche absagen müssen.

Zumindest im Rennen um die schönen Bilder hat Laschet dann wieder aufgeholt.