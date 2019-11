Merkel bei den Bossen: „Damit machen Sie sich irgendwann lächerlich“

Anzeige

Berlin. Nanu? Plötzlich brandet Applaus auf. Man hätte das nicht unbedingt erwartet, jedenfalls nicht in diesem Augenblick. Ausführlich hat die Kanzlerin gerade beim Deutschen Arbeitgebertag dargelegt, warum die GroKo sich nun auf diesen Kompromiss bei der Grundrente geeinigt hat – ohne umfangreiche Bedürftigkeitsprüfung, dafür aber immerhin mit einer Prüfung des Einkommens.

Die Einigung in der Koalition – das sei für sie nach zwei vergeblichen Anläufen in der Vergangenheit auch eine „Glaubwürdigkeitsfrage“ gewesen. „Dass wir in der vierten Legislaturperiode vor die Menschen ziehen und sagen, pass mal auf: aber beim nächsten Mal kommt bestimmt die Grundrente, damit machen sie sich irgendwann auch lächerlich“, so Merkel am Dienstag am Rednerpult im Berliner Estrel-Hotel. Und nun der Beifall.

Keine Erpressung

Die Kanzlerin bei den Bossen – das ist Jahr für Jahr eine besondere Begegnung: Gradmesser für das Verhältnis zwischen Regierung und Arbeitgebern, Standortbestimmung für die Lage in der deutschen Wirtschaft. Diesmal ist die Stimmung nach außen hin freundlich, aber nicht völlig ohne Spannungen. Bei der Grundrente, stellt Merkel klar, habe in der Koalition keiner den anderen erpresst. Eine Replik auf das Interview von Arbeitgeberchef Kramer, das sie im morgendlichen Pressespiegel finden konnte.

Dort ist der Vorwurf nachzulesen, die SPD habe die Union erpresst, CDU und CSU hätten es versäumt, das Kreuz durchzudrücken. Knallhart rechnete Kramer in dem Gespräch mit Kanzlerin und Koalition ab. Wenn man so wie bei der Grundrente mit Vereinbarungen umgehe, könne man sich einen Koalitionsvertrag nach der nächsten Wahl gleich sparen. Ohnehin geht Kramer davon aus, dass die GroKo mit einer Wahrscheinlichkeit von „50 Prozent oder mehr“ in den nächsten Monaten platzt.

"Mal auf den Putz hauen"

Dagegen wirkt Kramers Auftritt am Rednerpult, den die Kanzlerin von der ersten Reihe aus verfolgt, fast wie auf Samtpfoten. Kritik an der GroKo ja, doch der Tonfall ist ein völlig anderer als in dem Interview. Sie könne sich vorstellen, dass „auch bei Ihnen der Druck, mal auf dem Putz zu hauen“ nicht unerheblich sei, wird Merkel später sagen.

Der Arbeitgeberpräsident beschwört die Kraft der Sozialen Marktwirtschaft, lobt den Interessensausgleich mit den Gewerkschaften, hält sich nicht lange mit der GroKo-Politik der vergangenen Jahre auf. Allerdings, die See werde rauer. Die Konjunktur werde schwächer. Deutschland müsse wetterfest gemacht werden. „Wir reichen Ihnen heute die ausgestreckte Hand, um die Segel richtig zu setzen“, ruft Kramer. Notwendig sei ein „Zukunftspakt“ für Deutschland.

Kramers Vorstellungen dazu laufen jedoch auf eine Komplett-Überarbeitung des Koalitionsvertrags hinaus. Er fordert ein Belastungsmoratorium für die Wirtschaft, schnellere Genehmigungsverfahren, eine Deckelung der Sozialabgaben sowie den Verzicht auf die geplante Einschränkung befristeter Beschäftigung.

"Das Gesetz ist ruckzuck geschrieben"

Merkel greift die Forderungen in ihrer Entgegnung jedoch nur teilweise auf, erinnert an den Wirtschaftsboom, der dazu geführt habe, dass die Arbeitslosigkeit im Osten inzwischen niedrigerer sei als in Nordrhein-Westfalen. Der gute Stand bei der Beschäftigung müsse gehalten werden, für Dezember kündigt Merkel einen Gipfel zur Fachkräftesicherung an. Und sie zeigt sich offen, was mögliche steuerliche Entlastungen für die Wirtschaft angeht.

Darüber, so die Kanzlerin, sollten die Arbeitgeber besser aber noch einmal mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) reden, der eine Unternehmensteuerreform bislang ablehnend gegenübersteht. Was die Erosion der Tarifbindung angeht, fordert Merkel Gewerkschaften und Arbeitgeber zu gemeinsamen Überlegungen auf. „Wenn sie mit einem Vorschlag kommen“, ruft sie, „ist das Gesetz ruckzuck geschrieben in einer großen Koalition.“ Was natürlich wieder zurück zu Frage führt, ob die GroKo nicht auch ruckzuck vorbei sein könnte.