Merkel: Bald kein Ausgleich mehr von Verdienstausfall nach vermeidbaren Reisen in Risikogebiete

Berlin. Bund und Länder haben am Donnerstag zahlreiche Neuerungen im Umgang mit der Corona-Pandemie beschlossen. Zeitnah werde es keine Kompensation des Verdienstausfalls für Personen geben, die nach einer vermeidbaren Reise in ein Risikogebiet in Quarantäne müssen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Videokonferenz mit Teilen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten. Eine entsprechende Rechtsänderung werde angestrebt.

Zudem bleiben Großveranstaltungen, bei denen eine Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregelungen nicht möglich ist, bis mindestens Ende Dezember verboten. “Angesichts der gestiegenen Zahlen müssen wir einen neuen Anlauf nehmen”, sagte Merkel. “Zusätzliche größere Öffnungsschritte sind zunächst nicht zu rechtfertigen.”

Im Laufe des Tages war bereits durchgesickert, dass sich Bund und Länder darauf verständigt haben, bei Verstößen gegen die Maskenpflicht ein Bußgeld von mindestens 50 Euro zu erheben. Das hatte die Deutsche Presse-Agentur erfahren. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) hatte in der Diskussion ein Mindestbußgeld abgelehnt und erklärt, er werde die Regelung in seinem Land nicht mitmachen, was er in einer Protokollnotiz festhalten lassen wollte.

Offenbar Streit zwischen Merkel und Haseloff

In diesem Zuge soll ein Streit zwischen Haseloff und Merkel entbrannt sein. Wie die “Bild” berichtet, soll Merkel gesagt haben: “Aber Reiner, du bist doch der deutschen Sprache mächtig. Der Satz sagt, dass ihr eine Maskenpflicht in Sachsen-Anhalt habt, aber kein Bußgeld einführt.” Daraufhin konterte Haseloff dem Bericht zufolge: “Du bist Kanzlerin und bist der deutschen Sprache noch mächtiger als ein einfacher Ministerpräsident.”

Außerdem kamen die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten überein, die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten zum Ende der Sommerferien mit dem 15. September zu beenden. Reiserückkehrer aus Risikogebieten sollen zudem demnächst eine Corona-Quarantäne frühestens durch einen Test ab dem fünften Tag nach Rückkehr beenden können.

Wer gesetzlich versichert ist und Anspruch auf Kinderkrankengeld hat, bekommt fünf zusätzliche Tage zur Betreuung eines kranken Kindes gewährt. Alleinerziehende sollen zehn zusätzliche Tage dafür bekommen.

Erste Beratungen seit Juni

Keine Einigung erzielten Bund und Länder im Hinblick auf die umstrittenen Feierlichkeiten im Familien- und Freundeskreis. Eine bundesweit geltende Obergrenze für Teilnehmerzahlen wird es daher vorerst nicht geben. Man bete die Bürger, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten nötig und vertretbar seien.

Erstmals seit Juni hatten sich Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag wieder per Videokonferenz zusammengeschaltet, um über die Neuausrichtung der Corona-Strategie zu beraten.