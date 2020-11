Merkel appelliert: Bei Gewalt gegen Frauen muss jeder einschreiten

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Bürger aufgerufen, Gewalt gegen Frauen niemals hinzunehmen. „Jeder Einzelne ist aufgefordert, sich einzuschalten, wenn Gewalt droht oder gar geschieht“, sagte die Kanzlerin am Samstag in ihrem wöchentlichen Podcast. Die Täter müssten wissen, dass ihnen Strafe drohe, und die Betroffenen sollten wissen, wo sie Unterstützung bekommen.

In Deutschland stünden rund 350 Frauenhäuser sowie Wohnungen, die Zuflucht böten, bereit. Die Bundesregierung setze sich international dafür ein, dass Gewalt gegen Frauen verhindert, bekämpft und den Betroffenen Schutz geboten werde.

Merkel betonte, nicht nur am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, der am kommenden Mittwoch begangen wird, gelte: „Wir dürfen niemals wegschauen, wenn Mädchen oder Frauen Gewalt angedroht oder gar angetan wird.“

Wohl mehr Hilferufe von Frauen seit Corona-Krise

Aus mehreren Bundesländern war in den vergangenen Monaten zu hören, in den Frauenhäusern seien seit Beginn der Corona-Krise deutlich mehr Hilferufe schutzsuchender Frauen eingegangen. Mancherorts gibt es demnach kaum noch freie Plätze. Experten gehen davon aus, dass sich durch die räumliche Nähe aufgrund der Kontaktbeschränkungen bereits vorhandene Spannungen verschärfen.