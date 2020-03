Merkel-Ansprache, heute: Kanzlerin informiert über Corona live in PK

Anzeige

Zum zweiten Mal binnen einer Woche haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen am Dienstag in einem Videogipfel ihr Vorgehen in der Coronavirus-Krise abgestimmt. Ziel war die Einigung auf einen weitgehenden Einreisestopp in die Europäische Union und mehr Koordination der Grenzkontrollen an den innereuropäischen Grenzen. Auch wollten sich die Staats- und Regierungschefs den gemeinsamen Kampf gegen die dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Epidemie aufnehmen.

Zu den Ergebnissen aus dem Gipfel äußert sich Bundeskanzlerin Angela Merkel ab 19.30 Uhr in einer Pressekonferenz.

