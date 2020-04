Merkel: Am 6. Mai fallen wichtige Lockerungs-Entscheidungen

Anzeige

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat wichtige weitere Lockerungs-Entscheidungen für den 6. Mai angekündigt. Das sagte sie am Donnerstagabend nach einer Telefonschalte mit den Ministerpräsidenten der Länder in Berlin. In der kommenden Woche werde man in dieser Konstellation wieder zusammenkommen.

Dann sollen auch “klare Entscheidungen” fallen, wie der Schulbetrieb, die Öffnungen von Kindertagesstätten und Sport wieder möglich sein werden, sagte Merkel. Beschlüsse zur schrittweisen Öffnung der Gastronomie und der Reaktivierung des Tourismus würden frühestens Mitte Mai getroffen.

Kanzlerin fordert gemeinsame Strategie

Merkel zog erneut ein positives Zwischenfazit in der Corona-Krise gezogen. “Wir haben in den letzten Wochen viel erreicht”, sagte sie. Es müsse im Interesse der Menschen sein, dass es für “ganz Deutschland eine Strategie und eine Zielsetzung gibt”. Es gehe immer darum, die Ausbreitung des Virus so zu verlangsamen, dass “jedem Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung” gewährleistet werden könne.

Die am Donnerstag getroffenen Beschlüsse sehen vor, dass Großveranstaltungen wie Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, Konzerte sowie Straßen-, Wein- und Schützenfeste grundsätzlich bis mindestens zum 31. August verboten bleiben. Mit Auflagen werden allerdings Spielplätze geöffnet, auch Gottesdienste können mit entsprechenden Vorkehrungen wieder stattfinden. Das gilt ebenso für die Öffnung von Kultureinrichtungen wie Museen und Zoos.

