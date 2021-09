Huawei-Finanzchefin sitzt in Kanada fest: Fall steht vor Lösung

Meng Wanzhou, Finanzchefin von Huawei, trifft am Obersten Gerichtshof von British Columbia ein, um an einer Anhörung teilzunehmen. Der Tochter des Huawei-Gründers Ren Zhengfei wird in den USA Bankbetrug im Zusammenhang mit Verstößen gegen Sanktionen gegen den Iran vorgeworfen. In Kanada befindet sich ein Verfahren in der Endphase, in dem über die Auslieferung der Geschäftsfrau an die USA entschieden wird. © Quelle: Darryl Dyck/The Canadian Press v