Memorial: Der Kreml will Russlands wichtigste Menschenrechtshüterin liquidieren

Berlin. Ein russisches Gericht hat am Montag das Strafmaß für den Menschenrechtler Juri Dmitrijew in einem international kritisierten Prozess erneut verschärft. Der 65 Jahre alte Historiker müsse nun 15 Jahre in ein Straflager, urteilte eine Richterin in der Stadt Petrosawodsk.

Vor mehr als einem Jahr war er zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Der Historiker hatte für die Menschenrechtsorganisation Memorial gearbeitet und Verbrechen unter Sowjetdiktator Josef Stalin öffentlich gemacht.

Inzwischen geht es den russischen Strafverfolgern nicht mehr nur um Einzelpersonen, sondern um die Zerschlagung ganzer Organisationen. Ungeachtet internationaler Kritik läuft seit Wochen vor einem Gericht in Moskau ein Prozess gegen Memorial International.

Die renommierte Organisation war 1988 in Moskau noch von Sowjetdissident und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow (1921–1989) mitbegründet worden und hat sich seitdem die Aufarbeitung politischer Gewaltherrschaft auf die Fahne geschrieben.

Politische Entscheidung

„Die Chancen auf eine Verteidigung stehen sehr schlecht“, sagt Anke Giesen, Mitglied im Vorstand von Memorial International, im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Es gehe in Moskau um eine politische Entscheidung, mit Rechtsprechung habe das überhaupt nichts zu tun.

In Russlands Hauptstadt wird ein Antrag der Staatsanwaltschaft auf Liquidierung von Memorial verhandelt. Angeblich leistet der Verband „Extremismus“ und „Terrorismus“ Vorschub, hat grob und anhaltend gegen die Vorschriften des „Agentengesetzes“ verstoßen und Veröffentlichungen nicht gekennzeichnet.

Seit 2016 ist Memorial als „ausländischer Agent“ eingestuft, was für alle Nichtregierungsorganisationen (NGO) gilt, die finanzielle Zuwendungen aus dem Westen erhalten. Deshalb müssen Bücher, Zeitschriften oder Flyer mit dem Stempel „Ausländischer Agent“ versehen werden.

Das gilt auch für Publikationen, die vor dem „Agentenerlass“ erschienen sind. Sie müssen quasi rückwirkend gekennzeichnet werden, was schon rein organisatorisch nicht immer zu leisten sei, wie Anke Giesen berichtet. Auch alte Veröffentlichungen auf Websites im Internet müssen im Nachhinein als „Agent“ deklariert werden.

„Unsere russischen Kollegen gehen davon aus, dass die Staatsmacht beschlossen hat, den Dachverband Memorial International und auch das dazugehörige Menschenrechtszentrum zu liquidieren, sagt Giesen. Damit stünden dann wohl bald auch die über 80 Regionalvereine in ganz Russland zur Disposition, die in den zurückliegenden Jahren Großes bei der Öffnung der Archive und der Aufklärung zahlloser Schicksale geleistet haben.

Rückschlag für Forschung

Schon jetzt sei die Forschungsarbeit massiv erschwert, und es gebe eine Menge Akten, die für Wissenschaftler gar nicht mehr zugänglich seien, erläutert Giesen. Dabei sei es ungeheuer wichtig, die Dokumente zu digitalisieren, damit sie der Forschung erhalten bleiben.

Doch seitdem in Russland eine nationalistische Rückbesinnung mit Bezug zum Zarenreich und zur Sowjetunion um sich greift, treten die Verbrechen der Stalin-Ära in den Hintergrund, und heutige Menschenrechtsverletzungen werden als Propaganda ausländischer Mächte gebrandmarkt.

Die Grande Dame der russischen Menschenrechtsbewegung, die Germanistin Irina Scherbakowa (72), gehört zu den Gründungsmitgliedern von Memorial und hatte in den 1990er-Jahren große Hoffnung auf eine demokratische Entwicklung in Russland gesetzt. Jetzt ist auch sie desillusioniert: „Wir leben schon in einer Diktatur“, sagte sie im Sommer in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Inzwischen finden vor russischen Botschaften in Prag, Straßburg oder Berlin Proteste gegen die Liquidierung von Memorial statt, zuletzt am Montag wieder in der Bundeshauptstadt. Dass das Oberste Gericht in Moskau sich davon beeindrucken lässt, ist nicht anzunehmen. Schon für Dienstag ist ein weiterer Verhandlungstag angesetzt. Allerdings werden seit Wochen Gerichtstermine immer wieder kurzfristig verschoben.

Verfahren stockt

Die Moskauer Politologin Lilia Schewtsowa bezweifelt deshalb inzwischen, ob der Prozess überhaupt zu Ende geführt wird. „Mir kommt es so vor“, sagte sie dem RND, „als ob diejenigen, die für das Verfahren verantwortlich sind, noch keine endgültige Anweisung erhalten haben. Ich würde es einen Stau im Entscheidungsfindungsprozess nennen.“

Dass das Verfahren gegen Memorial stockt, könnte damit zusammenhängen, dass den Strafverfolgern inzwischen immer klarer wird, dass sie sich bei einem Verbot der angesehensten Menschenrechtsorganisation Russlands gehörig mit der Zivilgesellschaft anlegen würden, sogar mit jenen Teilen, die staatstreu sind.

Die angesehene Dichterin Olga Sedakowa, die in der Sowjetunion einem Publikationsverbot unterlag und nach 1989 mit Literaturpreisen überhäuft wurde, kam extra vor das Gerichtsgebäude, als am 25. November gegen Memorial International verhandelt werden sollte. Sie hält es für essenziell, dass die Repression in der Sowjetzeit weiter aufgearbeitet wird, und wollte das vor Gericht bezeugen. Doch sie wurde nicht vorgelassen.

„Es wurde mir verweigert, als Zeugin aufzutreten“, sagte sie russischen Medien. „Deswegen möchte ich hier zum Ausdruck bringen, was für eine großartige Sache Memorial darstellt.“ Allein schon die Aktion „Wiederkehr der Namen“, bei der an jedem 29. Oktober in Moskau zwölf Stunden lang die Namen von Opfern der Stalin-Diktatur vorgelesen werden, sei wie ein warmer Wind, der die Namen von Menschen aller Gesellschafts- und Altersgruppen sowie Nationen endlich mit sich trage.

Schaden für Russland

Wiktor Bulgakow, der selbst in einem Gulag-Bergwerk schuftete, ist empört über das Vorhaben, Memorial aufzulösen. „Sie behaupten, dass sie ihr Heimatland aus ganzem Herzen lieben“, sagt der 90-Jährige, „doch in Wahrheit fügen sie Russland Schaden zu, wenn sie in Zukunft keine verlässlichen Informationen mehr zulassen wollen.“

Oleg Batow, Erzpriester in der Kirche der Himmelfahrt der seligen Jungfrau Maria in Moskau, ist sich sicher, dass es in seiner eigenen Familie Opfer des Stalinismus gibt, die er nicht kennt. „Das ist kein Wunder“, sagt der Kleriker, „denn viele der Unterdrückten blieben still.“ Für ihn als Geistlichen sei es aber wichtig, dass die Erinnerung an das, was geschehen sei, wachgehalten werde.

„Im Verfahren gegen Memorial wurde von der Staatsanwaltschaft angeführt, dass dies eine Organisation sei, die die öffentliche Sicherheit gefährde“, sagt er. „Das ist eine Sprache, die meinen Werten in keiner Weise entspricht.“