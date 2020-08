Mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen Corona: Lauterbach fordert gemeinsame Strategie von Bund und Ländern

Heute kommen Stars in die Manege

In Lissabon wollen die Kicker aus Bayern und Barcelona der Welt zeigen, wie guter Fußball geht – auch ohne Stadionpublikum. In Deutschland rätseln Politiker, Lehrer und Schüler, wie ein Plan B für einen Schulherbst in der zweiten Viruswelle aussehen könnte. Und die EU-Außenminister beraten heute über gleich drei Krisen auf einmal: Mittelmeer, Belarus und Beirut.