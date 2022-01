Mehr Patienten, weniger Personal: Omikron-Welle erreicht Kliniken in Schleswig-Holstein

Anzeige

Anzeige

Patrick Reimund, Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein (KGSH), warnt vor einem weiteren Anstieg von Corona-Patientinnen und -Patienten auf Normalstationen im nördlichsten Bundesland. „Allein gegenüber der Vorwoche ist es eine Zunahme um 30 Prozent – und der Anstieg ist damit sicher noch nicht beendet“, sagte Reimund den „Lübecker Nachrichten“ (LN).

Man registriere „einen erheblichen Zuwachs an Covid-Patienten auf den Normalstationen“, so Reimund, der dies „sicher“ auf die Omikron-Variante zurückführt. Oliver Grieve, der Sprecher des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), bestätigte dies. „Für unser Personal ist das nach dem jetzt schon zwei Jahre dauernden Marathonlauf eine weitere große Kraftanstrengung.“

Die Pandemie und wir Unser Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Während in den meisten Teilen Deutschlands zudem die Zahl der Intensivbetreuten sinke, steige sie in Schleswig-Holstein an. Allerdings seien es dort nie die hohen Werte wie in anderen Bundesländern gewesen. Meldeverzögerungen erlauben demnach derzeit kein komplettes Bild der Lage. „Aber was sich sicher sagen lässt: Die Omikron-Variante ist definitiv in den Kliniken angekommen“, so Reimund.

Anzeige

Außerdem sei die Zahl der Krankmeldungen des Gesundheitspersonal in diesem Jahr besonders hoch. „Alle Krankenhäuser melden, dass der Krankenstand über dem für diese Jahreszeit üblichen Niveau liegt“, berichtete Reimund den LN. Nicht dringliche Behandlungen müssten deshalb derzeit verschoben werden.