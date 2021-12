Mehr Impfstoff-Dosen für die Booster-Kampagne in Aussicht

Anzeige

Berlin. Eigentlich sollte es um die in dieser Woche gestarteten Kinderimpfungen gehen, als Karl Lauterbach (SPD) am Donnerstag zum ersten Mal als Gesundheitsminister neben dem RKI-Chef Lothar Wieler und dem Kölner Kinderklinik-Direktor Jörg Dötsch in der Bundespressekonferenz in Berlin saß.

Doch stattdessen drehte sich fast alles um die Frage, ob Deutschland genug Impfstoff zur Verfügung hat, um sich durch die nächsten Monate der Pandemie zu boostern. Nach einer Inventur im neu übernommenen Ministerium hatte Lauterbach dies am Dienstag verneint.

Ab Januar kann der Impfstoff knapp werden

Um gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland anzukommen, sei eine „offensive und schnelle Booster-Impfstrategie“ notwendig. Nur so könne es gelingen, die Variante so klein wie möglich zu halten, sagte Lauterbach in der Bundespressekonferenz.

Derzeit habe Deutschland das schnellste Booster-Tempo in Europa. Das sei mit den bislang für das erste Quartal des neuen Jahres eingeplanten Impfstoff-Lieferungen jedoch nicht aufrecht zu erhalten. In den ersten Januarwochen gebe es voraussichtlich einen deutlich höheren Bedarf in den Ländern, als der Bund liefern könne.

Video Impfstoff-Beschaffung: Gesundheitsminister Lauterbach meldet „ersten Erfolg" bei Moderna

In den ersten drei Monaten des Jahres würde die Lieferung von 50 Millionen Booster-Dosen erwartet, erklärte der Gesundheitsminister. Gebraucht würden jedoch 70 Millionen Impf-Dosen: 50 Millionen für weitere Auffrischungen und 20 Millionen für Erst- und Zweitimpfungen. Zudem sei es ihm wichtig, dass mehr Impfstoff in den Lagern des Bundes vorhanden ist, als benötigt wird. So ließen sich künftige Lieferengpässe vermeiden.

Gesundheitsministerium vermeldetet erste Erfolge

Sein Ministerium habe deshalb bereits am vergangenen Samstag damit begonnen, die Beschaffung zusätzlicher Impfstoff-Dosen zu organisieren. Dabei habe es bereits erste Erfolge gegeben. „Wir sind im ersten Kontakt mit der Firma Moderna und haben verhandelt, dass wir gern 35 Millionen Dosen als vorgezogene Lieferung hätten“, sagte der Bundesgesundheitsminister. Dem habe auch die EU-Kommission am Donnerstag zugestimmt.

Zehn Millionen Dosen sollen noch im Dezember ausgeliefert werden. Lauterbach sagte, er hoffe, dass ein möglichst großer Teil der restlichen 25 Millionen Dosen schon im Januar bereitstehe.

Zusätzlich will die Bundesregierung im Rahmen von EU-Verträgen weitere 80 Millionen Impfstoff-Dosen von Biontech kaufen. Wann die ersten Tranchen dieser Bestellung geliefert werden, ist jedoch unklar. Möglicherweise könnten die ersten zusätzlichen Lieferungen schon im ersten Quartal stattfinden, sagte Lauterbach. Ein Großteil der bestellten Impfdosen würde voraussichtlich bereits aus einem an die Omikron-Variante angepassten Impfstoff bestehen.

Darüber hinaus erklärte Lauterbach, auch mit den EU-Staaten Polen, Rumänien, Bulgarien und Portugal über den bilateralen Ankauf weiterer Impfstoff-Dosen zu verhandeln, die in diesen Ländern nicht gebraucht würden.

Wieler mahnt zur Vorsicht

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, bekräftigte ebenfalls die Wichtigkeit schneller Booster-Impfungen im Kampf gegen die Omikron-Variante. Außerdem seien flächendeckende Kontaktbeschränkungen und die Einhaltung von Abstand- und Hygieneregeln wichtig.

Wieler rief zu einem vorsichtigen Verhalten an Weihnachten auf. „Verbringen Sie die Tage nur im engsten Freundes- und Familienkreis“, sagte Wieler. Sonst drohe Weihnachten zu einem „Fest für Omikron“ zu werden.

Der Direktor der Kinderklinik an Kölner Uniklinik, Jörg Dötsch, sagte, an den Kinderkliniken in Deutschland gebe es derzeit eine stabile Situation. Die Datenlage zu Omikron bei Kindern sei weiterhin vage. Die ursprüngliche Annahme schwererer Omikron-Verläufe bei Kindern schienen sich zumindest in Südafrika nicht zu bestätigen.