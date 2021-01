Jens Spahn: „Ein guter Tag im Kampf gegen die Pandemie“

Anzeige

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich hoffnungsfroh gezeigt angesichts jüngster Entwicklungen bei der Corona-Massenimpfung in Deutschland und der EU. „Das ist ein guter Tag im Kampf gegen die Pandemie“, sagte Spahn am Freitag der Nachrichtenagentur dpa in Berlin.

Zuvor hatte es mehrere Schritte gegeben, die für eine etwas beschleunigte Impfkampagne sorgen könnten. So können die aktuellen Lieferungen des ersten zugelassenen Impfstoffs von Biontech/Pfizer mehr Menschen zur Verfügung stehen, weil eine Entnahme von sechs statt fünf Dosen zugelassen wurde.

Spahn sagte: „Wir können mehr Impfdosen pro Ampulle verwenden. Der zweite Impfstoffhersteller wird kommende Woche liefern. Der dritte Impfstoff steht vor der Zulassung. Uns stehen zusätzliche Impfdosen durch den neuen EU-Vertrag mit Biontech zu. Und wir bauen darauf, dass der Produktionsstandort in Marburg im Februar ans Netz geht.“ Spahn: „Das heißt: mehr Impfstoff, mehr Schutz, weniger Angriffsfläche für das Virus.“

Der zweite zugelassene Impfstoff des US-Herstellers Moderna kommt ab diesem Dienstag bei den Bundesländern an. EU-weit gibt es zudem eine neue Vereinbarung über bis zu weitere 300 Millionen Dosen Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und seines US-Partners Pfizer. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA erwartet den Antrag des Hersteller Astrazeneca auf eine bedingte Marktzulassung in der EU. Mit einer Zustimmung wird gerechnet.