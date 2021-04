Medienmogul Lai und andere Aktivisten zu Haftstrafen verurteilt

Anzeige

Anzeige

Hongkong. Wegen der Organisation und Teilnahme an einem nicht genehmigten Protest ist der bekannte Hongkonger Medienmogul Jimmy Lai zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Das Gericht verkündete am Freitag das Strafmaß gegen neun bekannte demokratische Aktivisten und Politiker wegen illegaler Versammlung im Jahr 2019.

Unter ihnen ist auch der 82-jährige „Vater der Demokratie“, Martin Lee, der eine elfmonatige Haftstrafe erhielt, die aber auf zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde, wie Hongkonger Medien berichteten.

Am längsten muss der frühere Abgeordnete „Lang Haar“ Leung Kwok-hung mit 18 Monaten ins Gefängnis. Auch der frühere Parlamentarier Lee Cheuk-yan kommt für ein Jahr hinter Gitter. Die ehemalige Parlamentarierin Cyd Ho erhielt acht Monate Haft und ihr Kollege Au Nok-hin zehn Monate, wie berichtet wurde. Haftstrafen gegen weitere Verurteilte wurden zur Bewährung ausgesetzt. Hunderttausende hatten am 18. August 2019 in der chinesischen Sonderverwaltungsregion in dem nicht genehmigten Marsch friedlich demonstriert.