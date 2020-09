Medienbericht: Trump hat seine Kandidatin für den Surpreme Court offenbar bereits ausgewählt

Anzeige

Anzeige

Eigentlich will Donald Trump seine Kandidatin für die Nachfolge der verstorbenen Bundesrichterin Ruth Bader Ginsburg im Surpreme Court ja erst am Samstag (23 Uhr unserer Zeit) verkünden. Einem Bericht der “New York Times” zufolge, hat er seine Wahl aber bereits getroffen. Es soll offenbar die Richterin Amy Coney Barrett werden, eine Favoritin der Konservativen in der Republikanischen Partei. Der US-Präsident habe sich laut namentlich nicht genannter Quellen im Weißen Haus mit der Richterin in dieser Woche persönlich im Weißen Haus getroffen und sei von ihr sehr beeindruckt gewesen. Zwar sei Trump bekannt dafür, manchmal auch kurzfristig seine eigenen Pläne über den Haufen zu werfen, doch habe er offenbar keine andere Kandidatin für das Amt persönlich interviewt.

HANDOUT - 24.08.2018, USA, Milwaukee: Amy Coney Barrett, Richterin in den USA, lächelt. US-Präsident Trump hat angekündigt, dass er eine Frau für die Nachfolge der legendären Juristin Ginsburg nominieren wird. Barett gilt aktuell als wahrscheinlichste Kandidatin für die Ginsburg-Nachfolge. Foto: Uncredited/Rachel Malehorn rachelmalehorn.smugmug.com/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++. © Quelle: Uncredited/Rachel Malehorn rache

Gelingt die Neubesetzung noch vor der Wahl?

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Um die Neubesetzung ist ein erbitterter Streit zwischen Demokraten und Republikanern ausgebrochen. Donald Trump möchte die Ernennung unbedingt noch vor der Wahl Anfang November durchsetzen - so lange seine Republikaner noch sicher über eine Mehrheit im Senat verfügen. Da die Richter im Surpeme Court auf Lebenszeit bestimmt werden, könnte er damit die konservative Vormacht im obersten US-Gerichtshof auf Jahre zementieren.

Anzeige

In einer ähnlichen Situation 2016 hatten die Republikaner eine Neubesetzung eines frei gewordenen Sitzes am Surpreme Court durch den demokratischen Präsidenten Barrack Obama noch verhindert - mit dem Argument, diese wichtige Entscheidung solle nicht ohne Einfluss der Wähler, ergo erst vom neuen Präsidenten, getroffen werden. Damals waren es noch neun Monate bis zur Wahl.