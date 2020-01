Medien: Müller gibt Ämter auf - Giffey könnte in Berlin ans Ruder

Anzeige

Anzeige

Berlin. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will nach Berichten mehrerer Medien zugunsten von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey auf den SPD-Landesvorsitz verzichten. Nach Informationen des rbb will Müller beim Landesparteitag im Mai nicht mehr antreten.

Demnach soll Giffey auf dem Parteitag als Landesvorsitzende kandidieren. Dem rbb zufolge könnte sie sich in einer Doppelspitze mit dem Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Raed Saleh, zur Wahl stellen.

Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung hatte sich Giffey wegen ihrer Kandidatur in einer internen Runde der Kreischefs am Dienstagabend festgelegt. Die Familienministerin war früher Bürgermeisterin des Stadtbezirks Neukölln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) ) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). © Quelle: imago images/snapshot

Seit längerem wird spekuliert über die Möglichkeit, dass Giffey auch bei der Wahl 2021 als Spitzenkandidatin für den Posten des Regierenden Bürgermeisters antreten könnte. Eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Doch wie der Tagesspiegel berichtet, will Müller auch dieses Amt abgeben. Laut der Zeitung strebt Müller nun ein Bundestagsmandat an. In diesem Fall würde er dem Bericht zufolge voraussichtlich auf Platz 1 der SPD-Landesliste stehen. Offenbar soll ihm das vorab garantiert worden sein.

Lederer besteht auf Müller

Anzeige

Berlins Kultursenator Klaus Lederer (Linke) will unterdessen bis zum Ende der Legislaturperiode an Müller festhalten. „Wir haben uns auf fünf Jahre mit Michael Müller verständigt; und wir haben eine stabile Koalition. Es gibt keinen Grund, daran etwas zu ändern“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Im Übrigen haben wir den Auftrag, in dieser Legislaturperiode unsere Koalitionsvereinbarung vernünftig abzuarbeiten. Und die Legislaturperiode dauert noch eineinhalb Jahre.“

RND/dpa/mdc