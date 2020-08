MDR-Sommerinterview: “Herr Höcke, das ist Framing”

News Bilder des Tages Cottbus AfD Landtagswahlkampf Wahlkampfauftaktveranstaltung der rechten Alternative fuer Deutschland , AfD, in Brandenburg am Samstag den 13. Juli 2019 im brandenburgischen Cottbus zur Landtagswahl am 1. September mit dem brandenburger Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz, dem saechsichen Landesvorsitzenden Joerg Urban, Thueringens AfD-Chef Bjoern Hoecke und dem Parteivorsitzenden Joerg Meuthen. Die drei Landesvorsitzenden sind Anhaenger der rechtsextremen AfD-Gruppierung Fluegel um Bjoern Hoecke, die vom Verfassungsschutz geprueft wird. Im Bild: Thueringens AfD-Chef Bjoern Hoecke. 13.7.2019, Berlin *** Cottbus AfD Landtagswahlkampf Election campaign kick-off event of the right alternative for Germany, AfD, in Brandenburg on Saturday 13 July 2019 in the Brandenburg Cottbus for the state election on 1 September with the Brandenburg s. © Quelle: imago images/Christian Ditsch