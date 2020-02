"Maybrit Illner" heute Abend: Spezialsendung zu Anschlag in Hanau

Anzeige

Berlin. Mehr als 20 Jahre nach der Erstausstrahlung gehört “Maybrit Illner” mittlerweile zu den führenden Politiktalkshows in Deutschland. Im Durchschnitt schalten 2,36 Millionen Zuschauer am Donnerstagabend ein. Die letzte Sendung am 13. Februar verfolgten knapp 2,9 Millionen Menschen, was dem ZDF einen Marktanteil von 13,8 Prozent bescherte.

Das Konzept der Sendung ist vermeintlich simpel: Politiker, Medienvertreter und Politikexperten diskutieren über aktuelle Themen – dabei sorgt aber mitunter schon die Gästeliste für Brisanz. Hier der Ausblick auf die neueste Sendung.

“Maybrit Illner Spezial" am 20.2.2020: Sondersendung wegen Hanau

Ursprünglich sollte “Maybrit Illner” am 20. Februar 2020 ausfallen. Geplant war, dass das ZDF “Kölle Alaaf - Die Mädchensitzung” zeigt.

Wegen des Anschlags in Hanau am Mittwochabend änderte das ZDF das Programm jedoch kurzfristig und sendet mit “Maybrit Illner Spezial" nun eine Sondersendung zur Bluttat in Hanau, die vermutlich einen rassistischen und rechtsradikalen Hintergrund hat.

Die Frage der Spezialausgabe am Donnerstagabend lautet dementsprechend “Rechter Terror außer Kontrolle?”.

“Maybrit Illner”: Das sind die Gäste am 20. Februar 2020

Diese Gäste nehmen bei “Maybrit Illner Spezial” am 20. Februar teil:

Armin Laschet , CDU, Ministerpräsident NRW

, CDU, Ministerpräsident NRW Claudia Roth , B'90/Grüne, Bundestagsvizepräsidentin

, B'90/Grüne, Bundestagsvizepräsidentin Janine Wissler , Die Linke, Landtags-Fraktionsvorsitzende Hessen

, Die Linke, Landtags-Fraktionsvorsitzende Hessen Kübra Gümüşay , Journalistin und Autorin

, Journalistin und Autorin Matthias Quent, Rechtsextremismus-Forscher, IDZ

Hanau ist auch Thema bei “Markus Lanz”

Auch bei “Markus Lanz” beschäftigt man sich am 20. Februar mit dem Anschlag in Hanau. Im Anschluss an die Sondersendung von “Maybrit Illner” diskutiert Lanz mit dem Autoren Olaf Sundermeyer, der Psychiaterin Nahlah Saimeh, dem Kriminalkommissar Sebastian Fiedler, dem Journalisten Patrick Gensing und dem Grünen-Politiker Omid Nouripour über die Hintergründe des rassistisch motivierten Anschlags in Hanau.

Wann läuft “Maybrit Illner” im TV und Livestream?

“Maybrit Illner” läuft regulär immer donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF. Gleichzeitig startet der dazugehörige Livestream auf zdf.de.

Das “Maybrit Illner Spezial” am 20.02.2020 wird etwas später, um 22.35 Uhr, gesendet.

Wo gibt es Wiederholungen von “Maybrit Illner”?

Wiederholungen von “Maybrit Illner” sind in der ZDF-Mediathek noch einige Wochen nach der Ausstrahlung online abrufbar. Dort gibt es auch einzelne Redebeiträge der Gäste zum Nachschauen.

Im Free-TV ist die Wiederholung der aktuellen Sendung regulär freitags um 16 Uhr auf Phoenix zu sehen.

“Maybrit Illner”: Sendetermine 2020

Einmal wöchentlich führt Maybrit Illner durch den ZDF-Polittalk. Zusammen mit Gästen aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft beleuchtet sie das “Thema der Woche”. Das sind die nächsten Sendetermine:

“Maybrit Illner Spezial” am 20.2.2020, 22.35 Uhr im ZDF

“Maybrit Illner” am 27.2.2020, 22.15 Uhr im ZDF

“Maybrit Illner” am 5.3.2020, 22.15 Uhr im ZDF

“Maybrit Illner” am 12.3.2020, 22.20 Uhr im ZDF

“Maybrit Illner” am 19.3.2020, 22.15 Uhr im ZDF

Wer ist Maybrit Illner?

Die deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin Maybrit Illner wurde 1965 in Ostberlin geboren. Die studierte Sportjournalistin arbeitete zunächst für das DDR-Fernsehen, nach der Wende wechselte sie zum ZDF, wo sie ab 1992 zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins gehörte. Von 1998 bis 1999 übernahm Illner die Leitung des “MoMa”.

Neben der Moderation ihrer Politiktalkshow (bis 2007 noch unter dem Namen “Berlin Mitte”) übernahm Illner auch mehrfach die Co-Moderation der Fernsehduelle zu Bundestagswahlen.

Für ihre Arbeit wurde Maybrit Illner bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und zwei Bambis.

RND/pf