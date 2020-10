Maut-Ausschuss: Hat Scheuer nach der Maut-Kündigung den Firmen gedroht?

Anzeige

Berlin. Der Termin war hoch symbolisch: Am 1. Oktober 2020 wären nach ursprünglichen Planungen die Fernstraßen in Deutschland mautpflichtig geworden. Stattdessen wurde an diesem Tag Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vor den Maut-Untersuchungsausschuss zitiert.

Bis zu 560 Millionen Euro Schadenersatz fordern die Betreiber des Maut-Konsortiums. Und sie gaben bekannt, dass sie Scheuer angeboten hatten, den Vertrag erst nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu unterzeichnen. Scheuer hat das im Parlament bestritten. Hat der Minister also gelogen?

Es wurde ein sehr langer Tag im Sitzungssaal 3.101 im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus des Bundestages mit Blick auf die glitzernde Spree. Fünf Stunden lang befragten die Abgeordneten allein den ersten von fünf Zeugen, den Geschäftsführer der Gemeinschaftsfirma Autoticket, Volker Schneble. Scheuer war als letzter Zeuge geladen.

Scheuer habe ein “klares Foulspiel” begangen

Schnebles Aussage aber hatte es bereits in sich. Er widersprach Scheuers bisherigen Aussagen in zentralen Punkten. Die Kündigung der Verträge durch den Bund kurz nach dem Stopp der Maut durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) im Juni 2019 sei spontan und politisch motiviert gewesen. “Das war eine Kurzschlussreaktion.”

Das Projekt sei “bis zum Ende gut gelaufen”. Die Kündigung sei “ein klares Foulspiel” gewesen. Mit dem Mautsystem sei alles in Ordnung gewesen. Beanstandet wurde vom EuGH allein die Erstattung der Mautgebühren für Inländer über eine reduzierte Kfz-Steuer. “Das Ministerium hat bestellt, wir haben geliefert”, sagte Schneble. “Das Ministerium hat das Tempo vorgegeben, wir sind es mitgegangen. Wir sind, wie der Steuerzahler, die Betroffenen.”

Klaus-Peter Schulenberg, Vorstandschef CTS Eventim, kommt als Zeuge vor den Maut-Untersuchungsausschuss des Bundestags. © Quelle: Michael Kappeler/dpa

Autoticket ist eine Gemeinschaftsfirma der österreichischen Firma Kapsch Trafficcom und der deutschen CTS Eventim. Deren Chef Klaus-Peter Schulenberg bestätigte vor dem Ausschuss, dass er Scheuer angeboten habe, die Vertragsunterzeichnung bis nach dem EuGH-Urteil zu verschieben. Das sei auf einem Treffen mit Scheuer am 29. November 2018 geschehen.

Scheuer habe dieses Angebot vehement abgelehnt, sagte Schulenberg. Er habe auf verschiedene Gutachten im Ministerium verwiesen, die “glasklar” zeigten, dass die Maut EuGH-kompatibel sei. Vor allem drückte Scheuer aufs Tempo: Der Termin 1. Oktober 2020 sei unbedingt zu halten, ein Start im Bundestagswahljahr 2021 scheide aus.

Auf Nachfrage bestätigte Schulenberg mehrfach das Angebot. Scheuer hatte im September 2019 im Bundestag auf Abgeordnetenfragen geantwortet, ein solches Warte-Angebot sei “nicht Thema” dieses Gesprächs gewesen.

Die Verschiebung wollten sich die Geschäftspartner aber teuer bezahlen lassen. Ihr Angebot in Höhe von drei Milliarden Euro handelte Scheuer auf zwei Milliarden Euro herunter. “Ich müsste etwas für Deutschland tun”, zitierte Schulenberg den Minister. Mit der Verschiebung hätte der Minister mehr Zeit bekommen, um einen Nachtragshaushalt zu beantragen.

Ein “unfreundlicher Akt” oder eine Drohung?

Nach der überraschenden Kündigung im Juni 2019 habe Scheuer noch versucht, eine gemeinsame Sprachregelung zu finden. “Es wäre wichtig zu sagen, auch die Betreiber hätten auf Vertragsabschluss im Jahr 2018 gedrängt.” Die Verträge wurden am 30. Dezember 2018 abgeschlossen.

Laut Schulenberg habe Scheuer zudem gesagt, eine Aussage vor dem Verkehrsausschuss könnte "so oder so ausfallen”. Er werte diese Aussage “als einen unfreundlichen Akt”, sagte Schulenberg. Er verstehe aber auch, dass Scheuer unter einem immensen Druck war.

Schulenberg zeigte sich ebenso wie Schneble enttäuscht über die plötzliche Vertragskündigung durch Scheuer. “Eigentlich ist es im Geschäftsleben üblich, dass man sich zunächst zusammensetzt, um Lösungen zu finden", sagte er.

Der FDP-Verkehrspolitiker Oliver Luksic sagte am Rande der Sitzung: “Es ist nach der Aussage völlig klar, dass Scheuer nur wegen des EuGH-Urteils kopflos und überhastet gekündigt hat.” Grünen-Obmann Stephan Kühn sagte, Schneble habe deutlich gemacht, dass der Kündigungsgrund “Schlechtleistung” vorgeschoben gewesen sei.

Die Opposition ist zudem aufgebracht, dass die Union sehr kurzfristig noch einen fünften Zeugen für den Tag lud, um Scheuers Aussage noch weiter nach hinten zu verschieben.