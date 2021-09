Maskenpflicht in Schulen: Diese Regeln gelten in den einzelnen Bundesländern

Anzeige

Hannover/Berlin. In vielen Lebensbereichen werden die Corona-Regeln immer mehr gelockert – zum Teil auch an den Schulen. In einigen Bundesländern müssen Schülerinnen und Schüler bald keine Masken mehr im Unterricht tragen. Zuletzt kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine entsprechende Lockerung für sein Bundesland an. Doch die Herangehensweisen der Länder unterscheiden sich mitunter stark.

Ein bundesweit einheitliches Vorgehen steht aktuell aber nicht zur Debatte. Aus Sicht der Bundesregierung liegen Lockerungen in der Verantwortung der Länder. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Mittwoch in Berlin, dass unter Schutz- und Hygienekonzepte an den Schulen auch das Maskentragen fallen würde. Grundsätzlich seien zwar die Konzepte an die Pandemielage angepasst. Die Ausgestaltung sei aber Sache der Länder.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gibt einen Überblick, welche Regelungen in den einzelnen Bundesländern gelten.

Maskenpflicht an Schulen in Baden Württemberg

Die baden-württembergische Regierung aus Grünen und CDU erwägt ein Ende der Maskenpflicht im Unterricht in Grundschulen. „Es gibt Überlegungen, die Maskenpflicht in Grundschulen am Platz zu überarbeiten“, sagte Regierungssprecher Arne Braun am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Stuttgart. Die nächste Aktualisierung der Corona-Verordnung stehe für übernächste Woche an. „Es kann sein, dass wir das da schon überarbeiten.“ Eine solche Lockerung wäre aber Teil eines Gesamtpakets.

Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz sagte der dpa: „Die Corona-Maßnahmen stehen kontinuierlich auf dem Prüfstand – natürlich schließt das die Überprüfung der Maskenpflicht im Klassenzimmer ein. Insofern denken wir auch darüber nach, ob die Maskenpflicht am Platz aufgehoben werden kann.“

Maskenpflicht an Schulen in Bayern

Schülerinnen und Schüler in Bayern sollen von nächster Woche an im Unterricht keine Masken mehr tragen müssen. Dies kündigte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch in einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion in München an. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) zufolge endet die Maskenpflicht am 4. Oktober auch im Sportunterricht. Förmlich beschlossen werden soll dies vom Kabinett an diesem Donnerstag. Außerhalb des Klassenzimmers muss im Schulhaus aber weiter Maske getragen werden.

Maskenpflicht an Schulen in Berlin

In den Berliner Schulen wird am 4. Oktober die Maskenpflicht bis zur einschließlich sechsten Klasse aufgehoben. Das gelte vor allem für Grundschulen, Gemeinschaftsschulen sowie für die fünfte und sechste Klasse von Gymnasien, wie Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats mitteilte. „Ich finde, dass das jetzt wirklich auch an der Zeit ist“, sagte Scheeres.

Gerade für die Kleinen sei das Thema Mimik sehr wichtig. „Es gibt Kinder, die eineinhalb Jahre Maske getragen haben und Schule noch nie ohne Maske erlebt haben.“ Das habe Auswirkungen auf die Sprachentwicklung, Rechtschreibung, Lesefähigkeit oder auch den Englischunterricht, betonte die Senatorin. Kinder könnten allerdings, wenn sie es möchten, auch weiterhin eine Maske tragen.

An den weiterführenden Schulen werde die Maskenpflicht zunächst nur während der Klassenarbeiten und Klausuren abgeschafft, so die Senatorin. Nach den Herbstferien werde der Senat über weitere Schritte auch an diesen Schulen beraten.

Maskenpflicht an Schulen in Brandenburg

In Brandenburg gilt die Maskenpflicht nur für Schülerinnen und Schüler ab der siebten Jahrgangsstufe. Die Jugendlichen sind verpflichtet, einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Keine Masken müssen in den Außenbereichen der Schulen, während des Sportunterrichts, beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten im Musikunterricht (bei Mindestabstand von zwei Metern), während des Stoßlüftens der Unterrichtsräume oder bei Klausuren mit einer Dauer ab 240 Minuten (Mindestabstand 1,5 Meter) getragen werden. Schülerinnen und Schüler im Grundschulalter (Jahrgangsstufen eins bis sechs) sind generell von der Maskenpflicht befreit.

Maskenpflicht an Schulen in Bremen

Eine Maskenpflicht zum Infektionsschutz gibt es in Bremen lediglich in Schulgebäuden und auf den Fluren, aber nicht im Unterricht und in den Mensen. Laut Bildungssenatorin Sascha Karolin Aulepp (SPD) seien die Klassenräume in der Stadt Bremen vollständig mit mobilen Luftfiltern ausgestattet, andere Unterrichtsräume seien zu 80 Prozent mit den Anlagen eingerichtet. Die Luftfilter sollen unterstützend zum Lüften eingesetzt werden.

Maskenpflicht an Schulen in Hamburg

In Hamburgs Schulgebäuden gilt eine generelle Maskenpflicht. Diese dürfe nur „beim Essen in der Schulkantine, auf dem Schulhof, beim Sport, auf dem Außengelände der Schule und bei Klassenfahrten außerhalb von Gebäuden“ abgelegt werden, informiert die Stadt Hamburg in einem FAQ auf ihrer Homepage. Auf die Frage zu einem potenziellen Ende der Maskenpflicht an Schulen antwortete der Hamburger Senat bei Twitter: „Die Maskenpflicht wird dort aufgehoben, wo alle geimpft sind.“ An Schulen sei das nicht der Fall, da es für unter Zwölfjährige noch keinen Impfstoff gebe.

Maskenpflicht an Schulen in Hessen

In Schulgebäuden muss weiterhin medizinische Maske getragen werden. Am Sitzplatz, im Freien oder im Sportunterricht dürfen Schulkinder die Maske absetzen. Ein Negativnachweis wird zweimal pro Woche fällig, in den ersten zwei Wochen nach den Ferien dreimal. In Kitas gibt es keine Maskenpflicht.

Maskenpflicht an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern besteht grundsätzliche eine Maskenpflicht für alle Personen, die sich in Schulgebäuden oder in und auf schulischen Anlagen aufhalten. Diese wird nach aktueller Corona-Verordnung jedoch ausgesetzt, wenn sich eine Region in der grünen Stufe (Stufe eins) der Corona-Ampel des Landes befindet. Dabei ist die Hospitalisierungsrate der ausschlaggebende Faktor. Sollte diese den Schwellenwert von acht in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt erreichen, springt die Corona-Ampel auf Gelb (Stufe zwei). In der Folge gilt wieder die Maskenpflicht.

Nach den Herbstferien gilt in Mecklenburg-Vorpommerns Schulen für zwei Wochen die Maskenpflicht. „Diese Regelung, die zuletzt nach den Sommerferien umgesetzt wurde, dient ausdrücklich dem gegenseitigen Schutz nach längerer unterrichtsfreier Zeit“, hieß es aus dem Bildungsministerium.

Maskenpflicht an Schulen in Niedersachsen

Seit Beginn des neuen Schuljahres Anfang September müssen alle Schülerinnen und Schüler im Bundesland eine Maske anlegen – auch während des Unterrichts. Für Jugendliche ab 14 Jahren ist eine medizinische Maske verpflichtend. Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen wurden mit der neuen Corona-Verordnung von der Maskenpflicht ausgenommen.

Maskenpflicht an Schulen in Nordrhein Westfalen

In der kommenden Woche will die Landesregierung Klarheit schaffen, wie es mit dem Unterricht und der Maskenpflicht in Nordrhein-Westfalen nach den Herbstferien weitergeht. Das Thema sei schwierig, da einerseits die Zahl der Corona-Neuinfektionen zurückgehe, andererseits vor einer neuen Infektionswelle gewarnt werde, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch in Düsseldorf. Rechtzeitig vor den am 11. Oktober startenden Herbstferien würden die Schulen aber Anfang nächster Woche informiert. Dazu werde es auch einen Brief an die Eltern geben.

Maskenpflicht an Schulen in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz gilt eine Corona-Warnampel mit Auswirkungen auf die Maskenpflicht in Schulen. So besteht bei der Warnstufe eins lediglich eine Maskenpflicht im Gebäude, nicht aber am Platz und im Freien. Bei Warnstufe zwei besteht die Maskenpflicht in den weiterführenden Schulen auch am Platz, also während des Unterrichts im Klassenraum. Erst in der Warnstufe drei müssen auch die Kleinen in der Grundschule eine Maske im Unterricht tragen.

Die drei neuen Warnstufen richten sich nach der Sieben-Tage-Inzidenz, der Hospitalisierungsinzidenz und dem prozentualen Anteil von Menschen mit Covid-19 auf den Intensivstationen. Für alle drei Faktoren wurden konkrete Werte für die drei Warnstufen festgesetzt.

Maskenpflicht an Schulen im Saarland

An den Schulen im Saarland gilt ab dem 1. Oktober keine Maskenpflicht mehr – weder in den Klassenzimmern noch in allen anderen Bereichen. Auch auf die Einteilung der Schülerinnen und Schüler in feste Gruppen wird dann verzichtet, wie Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Demzufolge erübrigten sich feste Wegeführungen in den Schulgebäuden oder die Aufteilung des Schulhofes in getrennte Bereiche.

Die Testpflicht an den Schulen bleibt hingegen bis auf Weiteres bestehen. An den weiterführenden Schulen reichen Selbsttests aus. An Grund- und Förderschulen testet nach wie vor medizinisches Personal. Anfang November ist dann eine Umstellung auf sogenannte Lolli-Antigen-Schnelltests vorgesehen, die von den Grundschülern selbst gemacht werden können.

Maskenpflicht an Schulen in Sachsen

Das Land Sachsen will auch bei steigenden Infektionszahlen am Regelbetrieb festhalten. Neben der Testpflicht für Schülerinnen und Schüler (entfällt für Geimpfte und Genesene) ist dafür auch die Maskenpflicht ein elementarer Baustein. Allerdings nur für Jugendliche an den weiterführenden Schulen. Dort setzt die Maskenpflicht ab einer Inzidenz von 35 ein. Kinder an Grund- und Förderschulen sind von der Tragepflicht ausgenommen.

Maskenpflicht an Schulen in Sachsen-Anhalt

An Sachsen-Anhalts Schulen gilt für alle Personen eine Maskenpflicht, wo der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes gilt allerdings nicht während des Unterrichts. Im Freien können auch Stoffmasken getragen werden. Personen mit leichten Erkältungssymptomen sind dazu verpflichtet, durchgehend eine medizinische Maske zu tragen.

Maskenpflicht an Schulen in Schleswig-Holstein

Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein müssen grundsätzlich Masken in den Schulen tragen. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein stellte den Kindern und Jugendlichen im Norden aber ein Ende der Maskenpflicht in Aussicht. „Unser gemeinsames Ziel ist Stand heute, dass wir diese Pflicht Ende Oktober auslaufen lassen werden“, sagte kürzlich Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP).

Maskenpflicht an Schulen in Thüringen

In Thüringen gilt seit dem 21. September ein neues Frühwarnsystem mit vier Stufen. Neben der zentralen Sieben-Tage-Inzidenz gilt auch die Hospitalisierungsrate sowie die Auslastung der Intensivbetten in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt als Frühwarnindikator für das Inkrafttreten strengerer Corona-Maßnahmen. In der Basisstufe sowie der Warnstufe eins gilt für Schülerinnen und Schüler die Maskenpflicht in den Schulgebäuden.

Bei Erreichen der zweiten Warnstufe müssen auch Jugendliche in den Sekundarstufen sowie an berufsbildenden Schulen im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Ab der Warnstufe drei gilt die Pflicht für alle Schülerinnen und Schüler – auch an Grundschulen.