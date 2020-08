Maskenpflicht im Bundestag? Abgeordnete sollen ab September Mund-Nasen-Schutz tragen

Anzeige

Anzeige

Berlin. Ab September sollen die Bundestagsabgeordneten in allen Parlamentsgebäuden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das fordert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) am Mittwoch in einem Schreiben an die Fraktionen, wie der “Spiegel” berichtet.

Nach eingehender Prüfung sei er zu dem Schluss gekommen, “das Tragen von Masken in allen Liegenschaften des Deutschen Bundestags ab dem 1. September 2020 dringend zu empfehlen”, so Schäuble. Die Hygienemaßnahmen im Bundestag werden damit aufgrund der zuletzt gestiegenen Corona-Infektionszahlen verschärft.

Video Eigenschutz oder Fremdschutz – Welche Maske wirkt wie? 1:04 min Welche Masken gibt es, wen schützen sie und was sollte man beim Tragen von selbstgenähten Masken beachten? © RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Keine Maskenpflicht

Eine generelle Maskenpflicht ist dem Bericht zufolge allerdings nicht geplant. In Büros, im Plenarsaal und in anderen Sitzungsräumen könne man die Maske ähnlich wie in der Gastronomie oder bei vielen Kulturveranstaltungen abnehmen, sobald “man seinen Platz mit dem erforderlichen Hygieneabstand eingenommen hat beziehungsweise das Wort ergreift”, heißt es dem Bericht zufolge in dem Schreiben.

Vom Tisch ist eine mögliche Maskenpflicht damit gleichwohl nicht. “Weitergehende Maßnahmen” in Zukunft könnten nicht ausgeschlossen werden, betont Schäuble.

Anzeige





Am 9. September nimmt der parlamentarische Betrieb in Berlin wieder an Fahrt auf. Dann findet die erste Plenarsitzung nach der sitzungsfreien Zeit statt. Bisher hatte die Bundestagsverwaltung im Parlament vor allem auf Einhaltung der Abstandsregeln gesetzt.