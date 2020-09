Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen wie in München - Lauterbach stellt Forderung

Anzeige

München. SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach fordert eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen nach dem Vorbild von München. “Es wäre dringend notwendig, auf öffentlichen Plätzen die Maskenpflicht einzuführen, wo Menschen Sicherheitsabstände nicht einhalten können”, sagte er in einem Interview mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Lauterbach warnte vor einer zweiten Corona-Welle im Herbst, weil sich dann die Menschen wieder mehr in Innenräumen aufhalten werden, wo die Infektionsgefahr steige. “Deutlich über 90 Prozent der Superspreader-Ereignisse gab es in Innenräumen. Das spricht dafür, dass auch in Deutschland die Fallzahlen steigen werden, wenn es kälter wird. Das erleben wir gerade weltweit in 73 Ländern”, sagte er.

Zweiter Lockdown nicht nötig

Der Epidemiologe will voraussagen, dass die Zahl der Intensiv-Patienten in Ländern wie Frankreich, Spanien, Österreich und Großbritannien steigen wird. “Das werden wir auch in sechs bis acht Wochen in Deutschland erleben.”

Einen zweiten Lockdown brauche es nicht, das könne man mit den richtigen Maßnahmen verhindern: Die Zahl der Gäste auf privaten Feiern sollte auf 25 begrenzt werden, die Quarantänezeit verkürzt, fordert Lauterbach.

Lauterbach kritisierte auch das bisherige Schulkonzept. “Die Ergebnisse des Schulgipfels mit der Kanzlerin sind zu allgemein und ohne große Wirkung”, sagte er und forderte unter anderem mobile Luftfilteranlagen.