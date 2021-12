Maskenpflicht, Abstand, Homeoffice: Schweden führt wieder strengere Corona-Regeln ein

Anzeige

Ab Mittwoch gelten in Schweden wieder strengere Corona-Regeln in der Öffentlichkeit. Das hat die neue Regierung am Dienstagnachmittag zusammen mit der Leiterin des schwedischen Gesundheitsamtes, der Folkhälsomyndigheten, verkündet. Das Land hatte Ende September alle geltenden Corona-Maßnahmen beendet.

Die neuen Regeln umfassen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, das Abstandsgebot für Erwachsene in der Öffentlichkeit und die Aufforderung an Arbeitgeber, den Angestellten wenn möglich die Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen. Schulen und Hochschulen lehren weiter in Präsenz, aber Universitäten sollen künftig größere Versammlungen vermeiden. Ungeimpfte werden zu besonderer Vorsicht aufgefordert. Die Regierung behält sich zudem vor, bei steigenden Zahlen und einer größeren Belastung der Krankenhäuser, die Regeln weiter zu verschärfen. Bei den am Dienstag verkündeten Regeln handele es sich um Stufe eins der Maßnahmen.

Die 7-Tage-Inzidenz in Schweden ist im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aktuell sehr niedrig, sie lag am 7. Dezember nach Auskunft der Johns Hopkins University bei 130,9. Rund 70% der Bevölkerung sind vollständig geimpft. Schweden hatte vor allem in der ersten Corona-Welle viele Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, insbesondere in Pflegeheimen, zu beklagen.