Maskendeals und Aserbaidschan-Kontakte - nächster CDU-Abgeordneter legt Mandat nieder

Berlin. Ein unscheinbares Haus mit heller Fassade steht am Bahnhof von Wünsdorf-Waldstadt in Brandenburg. Der Blumenladen im Erdgeschoss ist nicht das einzige Gewerbe, das hier ansässig ist: An den Briefkästen prangt eine ganze Reihe von Firmennamen, darunter auch „HGC Hauptmann Global Consult GmbH”. Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann gründete sie im Sommer 2020. Warum der Volksvertreter nicht im heimatlichen Suhl, sondern in Brandenburg unternehmerisch tätig wird, ist schnell erklärt: Die Stadt Zossen, zu der Wünsdorf gehört, ist ein inländisches Steuerparadies, sie erhebt nur den minimalen Gewerbesteuersatz.

Was Hauptmann, 36, mit der Firma will, ist weniger klar. Am Donnerstag legte er sein Bundestagsmandat nieder, ihm werden Verstrickungen in zwei Affären vorgeworfen, die seine Fraktion zurzeit erschüttern: Sowohl mit Maskendeals als auch mit möglicher politischer Einflussnahme aus Aserbaidschan soll der junge Thüringer zu tun haben.

„Ich möchte einen grundsätzlichen und konsequenten Schlussstrich ziehen”, sagte Hauptmann der „Welt”. Die Anfeindungen gegenüber meiner Person sind zu groß geworden. Ich möchte meine Familie schützen. Ich werde von Medienanfragen überhäuft. Es gibt bewusste Falschdarstellungen, Verkürzungen und Verzerrung von Fakten. Ich werde unter einen unerträglichen Generalverdacht gestellt. Es wird alles versucht, einen Bezug herzustellen zwischen mir und dem möglicherweise unrechtmäßigen Handeln von Kollegen.”

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Hauptmann in einem schriftlichen Statement: „Ich habe nie Geld aus Aserbaidschan bekommen.”