Maskendeals und Aserbaidschan-Kontakte - nächster CDU-Abgeordneter legt Mandat nieder

Berlin. Ein unscheinbares Haus mit heller Fassade steht am Bahnhof von Wünsdorf-Waldstadt in Brandenburg. Der Blumenladen im Erdgeschoss ist nicht das einzige Gewerbe, das hier ansässig ist: An den Briefkästen prangt eine ganze Reihe von Firmennamen, darunter auch „HGC Hauptmann Global Consult GmbH”. Der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Mark Hauptmann gründete sie im Sommer 2020. Warum der Volksvertreter nicht im heimatlichen Suhl, sondern in Brandenburg unternehmerisch tätig wird, ist schnell erklärt: Die Stadt Zossen, zu der Wünsdorf gehört, ist ein inländisches Steuerparadies, sie erhebt nur den minimalen Gewerbesteuersatz.

Was Hauptmann, 36, mit der Firma will, ist weniger klar. Am Donnerstag legte er sein Bundestagsmandat nieder, ihm werden Verstrickungen in zwei Affären vorgeworfen, die seine Fraktion zurzeit erschüttern: Sowohl mit Maskendeals als auch mit möglicher politischer Einflussnahme aus Aserbaidschan soll der junge Thüringer zu tun haben.

Video Provisionsaffären: CDU-Löbel verlässt Politik, Nüsslein die CSU 1:50 min Laut einer Umfrage vom Montag verliert die Union bundesweit 2,5 Prozentpunkte und liegt derzeit damit nur noch bei 30 Prozent.

„Ich möchte einen grundsätzlichen und konsequenten Schlussstrich ziehen”, sagte Hauptmann der „Welt”. Die Anfeindungen gegenüber meiner Person sind zu groß geworden. Ich möchte meine Familie schützen. Ich werde von Medienanfragen überhäuft. Es gibt bewusste Falschdarstellungen, Verkürzungen und Verzerrung von Fakten. Ich werde unter einen unerträglichen Generalverdacht gestellt. Es wird alles versucht, einen Bezug herzustellen zwischen mir und dem möglicherweise unrechtmäßigen Handeln von Kollegen.”

Hauptmann räumt auf Anfrage des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ein, an Maskengeschäften beteiligt gewesen zu sein, aber kein Provision kassiert zu haben. Er habe zwei Firmen ans Bundesgesundheitsministerium vermittelt, die von dort aber keine Aufträge zur Lieferung von Masken erhalten hätten. Zudem habe er den Thüringer Landkreisen Hildburghausen und Sonneberg Kontakte zu einer Lieferung von jeweils 40.000 OP-Masken vermittelt. Finanziell profitiert habe er von diesen Aufträgen nicht. Nach RND-Informationen hat Hauptmann noch bei mindestens einem weiteren Landkreis versucht, eine Masken-Lieferung zu vermitteln, das Angebot sei aber als „unseriös” zurückgewiesen worden.

Beste Kontakte nach Baku – und Anzeigen

Zu Aserbaidschan pflegt Hauptmann bereits seit Jahren beste Kontakte. 2015 besuchte er die Europa-Spiele in der Hauptstadt Baku, gemeinsam mit seinen Abgeordneten-Kollegen Eberhard Gienger (CDU) und André Hahn (Linke). Im gleichen Jahr erschien in dem von Hauptmann herausgegebenen Blättchen „Südthüringen-Kurier” eine ganzseitige Anzeige für diese Spiele. Weitere Werbung für Aserbaidschan folgte in den kommenden Jahren, ebenso Annoncen aus Taiwan und Vietnam. „Aserbaidschan ist unser wichtigster Partner im Kaukasus”, sagte Hauptmann 2018 auf dem „1. Deutsch-aserbaidschanischen Wirtschaftsgipfel” in Berlin. Ebenfalls anwesend: Sein Baku-Reisegefährte Eberhard Gienger, Nikolas Löbel, der gerade wegen einer Viertelmillion Euro Masken-Provision zurücktreten musste – und der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Thomas Bareiß (alle CDU).

Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) sagte Hauptmann in einem schriftlichen Statement: „Ich habe nie Geld aus Aserbaidschan bekommen.” Das Anzeigengeschäft seiner Postille wird von der Coburger Firma HCS Medienwerk abgewickelt. Im Impressum des „Kuriers” steht Hauptmann aber nicht nur als Herausgeber, sondern auch als Verantwortlicher für Anzeigen.