Österreich verkündet Ende fast aller Corona-Regeln - auch die Schweiz lockert

Wien/Hannover. Österreich will am 5. März den Großteil seiner Corona-Beschränkungen aufheben. Das hat die Regierung am Mittwoch in Wien nach Beratungen mit den Länderspitzen mitgeteilt. Die Sperrstunde falle weg, die Nachtgastronomie dürfe wieder öffnen und Restaurants und Hotels wieder von allen genutzt werden. Auch Veranstaltungen könnten ab dem Stichtag wieder uneingeschränkt stattfinden. Nur noch die Maskenpflicht solle zum Schutz vulnerabler Gruppen in einzelnen Bereichen bestehen bleiben.

„Wir haben die Pandemie noch nicht überwunden“, warnte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Aber angesichts der stabilen Lage in den Kliniken seien diese Öffnungsschritte jetzt möglich. Zugleich werde Österreich seine Strategie der Gratis-Massentests ändern. Die für die Bürger kostenlosen Tests hatten nach Behördenangaben bisher 2,6 Milliarden Euro an Steuergeld gekostet.

Bereits ab 19. Februar soll in der Gastronomie, bei Veranstaltungen, in Seilbahnen und in Sportstätten statt der 2G- wieder die 3G-Regel gelten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne). Auch die Einreise werde deutlich erleichtert mit der dann geltenden 3G-Regel für Geimpfte, Genesene und Getestete. Das jetzige Infektionsgeschehen ermögliche „ein würdiges Frühlingserwachen aus einem eingefahrenen Krisenmodus“, sagte Mückstein. Die Lage im Herbst könne sich aber wieder verschärfen, mahnte der Minister. Deshalb müsse der Sommer fürs Impfen genutzt werden. Die Impfpflicht stehe nicht zur Disposition, so der Minister. Aktuell liegt die Quote derjenigen mit Grundschutz, für den meist zwei Spritzen nötig sind, bei 70 Prozent.

Österreich hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von zuletzt rund 2500 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner einen deutlich höheren Wert als Deutschland. Die von der Regierung ursprünglich angekündigte milliardenschwere Impflotterie zur Ankurbelung der Impfbereitschaft wurde wegen organisatorischer Schwierigkeiten wieder abgesagt.

Lockerungen auch in der Schweiz

In der Schweiz können ab Donnerstag auch Ungeimpfte wieder ungehindert in Restaurants, Kulturbetriebe und Freizeiteinrichtungen und Läden, es gibt keine Einschränkungen für private Treffen mehr und die Homeoffice-Empfehlung wird aufgehoben.