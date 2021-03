Maske verweigert: Polizei holt Kommunalpolitiker aus Ratssitzung

Anzeige

Anzeige

Seelze/Berlin. Ein rechtskonservativer Kommunalpolitiker hat im niedersächsischen Seelze unter Mithilfe der Polizei eine Stadtratssitzung verlassen müssen, nachdem er sich geweigert hatte, eine Maske zu tragen.

Wie die Hannoversche Allgemeine Zeitung berichtet, hatte Thomas Schroer vom rechtskonservativen Bürgerforum es auch nach wiederholter Aufforderung abgelehnt, die von der Stadt vorgeschriebene FFP2-Maske zu tragen. Zudem weigerte er sich, die Halle zu verlassen. Bürgermeister Detlef Schallhorn sah sich gezwungen, die Polizei zu rufen.

Beamte begleiten den Mann hinaus

Anzeige

Nach der Aufforderung der Beamten verließ Schroer schließlich widerstandslos die Halle. Auf weitere rechtliche Schritte verzichtete der Bürgermeister.

Anzeige

Seelze hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 190,6 den zweithöchsten Wert in der Region Hannover. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es in dem Ort insgesamt 41 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.