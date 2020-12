Mary Trump über ihren Onkel Donald: Er gehört vor Gericht

Anzeige

Die Nichte des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump, Mary Trump, will ihren Onkel im Gefängnis sehen. „Wenn irgendjemand es verdient hat, strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gestellt zu werden, dann Donald“, sagte die Psychologin und Autorin in dieser Woche der Nachrichtenagentur AP. „Andernfalls sind wir für jemanden offen, der, glaub es oder nicht, noch schlimmer als er ist.“

Im Sommer hatte sie mit dem Buch über Trump „Too Much and Never Enough, How My Family Created The World's Most Dangerous Man“ („Zu viel und nie genug: Wie meine Familie den gefährlichsten Mann der Welt erschuf“) einen Bestseller gelandet.

Sie lehne das Argument ab, ein Ex-Präsident vor Gericht würde die politische Spaltung in den USA nur vertiefen. „Es ist ziemlich beleidigend, immer wieder zu hören, dass das amerikanische Volk damit umgehen kann und wir einfach nur weitergehen müssen“, erklärt sie. Ein Mitglied von Trumps Wahlkampfteam schickte auf Anfrage der AP nach einer Stellungnahme eine E-Mail, in der stand: „Hat sie erwähnt, dass sie ein Buch zu verkaufen hat?“

Trump plant neues Buch

Mary Trump schreibt einen Nachfolger des Sommer-Bestsellers, der „The Reckoning“ („Die Abrechnung“) heißen soll. Die Veröffentlichung ist bis Juli 2021 geplant. Das Buch soll der Geschichte eines kollektiven Traumas nachgehen, von den Gründungstagen Amerikas auf dem Rücken von Sklaven bis zu den schweren, von der Corona-Pandemie verursachten Krisen in Wirtschaft und Gesundheitswesen.

Mary Trump schreibt inmitten einer Serie von juristischen Auseinandersetzungen mit ihrer Familie. Ihr Onkel Robert Trump hat sie wegen ihres ersten Buchs verklagt. Sie hat im September ihre Onkel Donald und Robert sowie ihre Schwester Maryanne Trump Barry verklagt, sie hätten ihr Millionen aus dem Familienvermögen entzogen.

Trump erklärte im Juli auf Twitter, Mary Trump sei eine selten gesehene Nichte, die Unwahrheiten über ihn und seine Eltern erzähle.