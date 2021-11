Söder: „Die Politik kann nichts dafür, dass sich Menschen nicht impfen lassen“

Anzeige

Hannover/München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sieht keine Verantwortung der Politik für die niedrige Impfquote in Deutschland. „Die Politik kann nichts dafür, dass sich Menschen nicht impfen lassen“, sagte der CSU-Politiker am Dienstag bei „Bild live“.

Allerdings sprach er sich für eine Impfpflicht in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäusern aus. Eine solche Regelung für Beschäftigte in Kindertagesstätten erachtet er hingegen als „skeptisch“.

Bei dieser Nachricht werden Eltern, aber auch Ladenbesitzer aufatmen. Schulen oder Einzelhandel sollen nicht wieder flächendeckend geschlossen werden.

Eine allgemeine Impfpflicht werde zwar nicht kommen, betonte Söder, allerdings gebe es „eine Impfmoral, die höher sein müsste – auch zum Schutz von anderen“. Um die vierte Corona-Welle zu brechen, forderte er die flächendeckende Anwendung der 2G-Regel in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Am Arbeitsplatz solle die 3G-Regel gelten. In Bayern sind angesichts der dramatisch steigenden Corona-Zahlen bereits wieder schärfere Regeln eingeführt worden, etwa 2G auch in Gaststätten und Hotels sowie eine Maskenpflicht auch in Bereichen, wo nur Geimpfte und Genesene Zugang haben.

Außerdem müsse Söders Meinung nach dringend über Notzulassungen von Corona-Medika­menten aus den USA und England diskutiert werden – genau wie über eine zügigere Freigabe von sogenannten Totimpfstoffen. Harsche Kritik äußerte er an langsamen Entscheidungs­prozessen, besonders an denen der Ständigen Impfkommission (Stiko) und der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). „Wenn ich Chef der Stiko oder der EMA wäre, würde ich – immer auf sauberer wissenschaftlicher Grundlage – eher schneller entscheiden“, sagte der bayerische Ministerpräsident.

Denn: „Offenkundig hat alles, was ich vorschlage, eine Wirkung. Ich habe eine MPK gefordert, die erst abgelehnt wurde – jetzt kommt eine. Ich war der Erste, der gesagt hat, der Bund muss nachschärfen – jetzt passiert das.“

„Schwierigere Situation als bei den anderen Wellen“

Die momentane Corona-Lage nannte Söder „dramatisch“. Die Krankenhäuser liefen voll, viele Pflegekräfte hätten sich aus Ärger und Wut verabschiedet, hinzu kämen immer mehr Impfdurchbrüche. „Zum Teil haben wir eine schwierigere Situation als bei den anderen Wellen“, betonte der CSU-Politiker.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz war am Dienstag erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 312,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 303,0 gelegen, vor einer Woche bei 213,7 (Vormonat: 70,8) gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 32.048 Corona-Neuinfektionen.

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – den für eine mögliche Verschärfung der Corona-Beschränkungen wichtigsten Parameter – gab das RKI am Montag mit 4,65 an.

Bei dem Indikator muss berücksichtigt werden, dass Krankenhausaufnahmen teilweise mit Verzug gemeldet werden. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungsinzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.