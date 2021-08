Livestream: Ministerpräsident Söder zu Corona-Maßnahmen in Bayern

Anzeige

München. Mit Blick auf den Herbst kommt erneut Bewegung in die Corona-Lage in Deutschland. Während die Inzidenz erstmals seit Anfang Juli wieder gesunken ist, bringt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Vorschlag ins Spiel, dass Unternehmen in Zukunft den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen können dürften.

Auch das bayerische Kabinett befasst sich am Dienstag mit neuen Regeln für den Kampf gegen Corona. Im Zentrum soll das 3G-Prinzip mit Freiheiten für Geimpfte, Genesene und Getestete stehen - das hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vergangene Woche bereits angekündigt.

Zudem soll künftig für Anti-Corona-Maßnahmen nicht mehr alleine die Sieben-Tage-Inzidenz entscheidend sein, also die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen. Stattdessen soll es eine Art Ampelsystem geben, bei dem die Auslastung der Intensivstationen und Krankenhäuser im Freistaat im Fokus steht. Auch die FFP2-Maskenpflicht soll laut Söder fallen. Um 13 Uhr will sich der Ministerpräsident Bayerns im Livestream äußern.

