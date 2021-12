RKI soll Vorschlag erarbeiten: Söder will wegen Omikron Quarantäne-Regeln aufweichen

Anzeige

München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich wegen der Omikron-Variante für eine Verkürzung der Quarantäne-Zeit ausgesprochen. Der „Welt am Sonntag“ sagte er: „Die aktuell gültigen Quarantäne-Regeln bedürfen mit Blick auf eine mögliche explosionsartige Verbreitung von Omikron einer Überarbeitung. Wir können nicht das ganze Land in Quarantäne schicken.“ Laut dem Bericht forderte Söder vom Robert Koch-Institut (RKI), einen entsprechenden Vorschlag zu erarbeiten.

Das würde in erster Linie die Beschäftigten in der kritischen Infrastruktur betreffen. Söder erhoffe sich von den Experten und dem Bundesgesundheitsminister eine Klärung, wie es mit den Genesenen weitergehen solle: „Wann sollen sie geboostert werden? Wann braucht es keine Quarantäne? Es gibt derzeit noch viele Fragen und zu wenige Antworten.“

Wenn lediglich der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht, gibt es derzeit keine einheitliche Vorgabe der Quarantäne-Zeit. In dem Fall entscheidet das zuständige Gesundheitsamt, nach welcher Zeit eine häusliche Quarantäne beendet werden darf. Nach einer nachgewiesenen Corona-Infektion hingegen ist ein Ende der Isolierung frühestens 14 Tage nach Symptombeginn möglich.

Laut dem Bericht hat sich Söder auch für eine umfassende FFP2-Maskenpflicht ausgesprochen. Bisher gehen die 16 Bundesländer diesbezüglich verschiedene Wege: Während in Bayern schon fast seit einem Jahr nur FFP2-Masken erlaubt sind, hat Niedersachsen eine solche Pflicht erst am vergangenen Dienstag eingeführt. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise sind immer noch OP-Masken erlaubt.