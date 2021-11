Söder: Müssen „das ganze Land leider noch stärker herunterfahren“

Anzeige

Vor dem Hintergrund steigender Corona-Infektionen hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) von der künftigen Bundesregierung drastische Maßnahmen gegen die vierte Corona-Welle gefordert. Man müsse „das ganze Land leider noch stärker herunterfahren“, um das Gesundheitssystem zu schützen, sagte Söder der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag). Die Warnungen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina seien „ein Weckruf“, es brauche jetzt „konsequente Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, einen Lockdown für Hotspot-Regionen, Masken in allen Schulen und Fußballspiele ohne Zuschauer“.

Am Samstag hatte sich die Leopoldina in einer Stellungnahme für eine Impfpflicht und Kontaktbeschränkungen ausgesprochen. Ungeimpfte müssten motiviert oder in die Pflicht genommen werden, heißt es in dem Appell. „Nur so können die Bürgerinnen und Bürger unserer Gesellschaft vor weiteren desaströsen Folgen bewahrt werden.“

Video Südafrika-Variante „Omikron“ in Deutschland angekommen 2:00 min Zwei erste Fälle der Omikron-Virusvariante sind in Deutschland bestätigt worden. Die beiden Patienten stammen aus München. © Reuters

Söder sagte weiter: Jeder Tag des Wartens und Zögerns sei ein verlorener Tag: „Ganz Deutschland steuert auf eine Notlage zu, die kommende Bundesregierung darf nicht länger tatenlos zuschauen.“ Noch in dieser Woche müsse – den Forderungen der Leopoldina folgend – eine Bundesnotbremse beschlossen werden. Man benötige einheitliche Regeln „und keinen Flickenteppich“. „Deshalb brauchen wir schnellstmöglich eine Ministerpräsidentenkonferenz und ein neues Gesetz, das der dramatischen Situation gerecht wird – und endlich den neuen Bundesgesundheitsminister“, sagte der bayerische Regierungschef.

Niemand könne derzeit abschätzen, wie sich die neue Corona-Variante aus Südafrika auswirken werde. Es brauche demzufolge mehr Impfstoff für die Länder, umfangreiche Entschädigungen für die Wirtschaft wie im vergangenen Jahr und eine Impfpflicht für alle ab Januar: „Das ist ein Notpaket für Deutschland“, sagte Söder der „Augsburger Allgemeinen“.