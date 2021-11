„Es droht Triage“: Söder fordert Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte

Anzeige

Anzeige

München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordert angesichts der angespannten Lage in den Krankenhäusern strengere Corona-Maßnahmen, die zwischen Bund und Ländern abgestimmt sind. „Die Lage droht im gesamten Land zu entgleiten“, sagte er am Sonntag bei einer Pressekonferenz in München. Wegducken allein reiche nicht, Bund und Länder müssten gemeinsam entschlossen handeln. „Wir brauchen einen Schulterschluss und kein Hin-und-her-Schieben.“

Söder lehnte zwar einen Lockdown für Ungeimpfte wie in Österreich ab, forderte aber trotzdem strengere Regeln: „Wir brauchen die Möglichkeit von Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte“. Es brauche dies als Zusatzinstrument - sonst werde man der steigenden Corona-Infektionszahlen nicht Herr. Zugleich forderte er zahlenmäßige Personen-Obergrenzen für Veranstaltungen und eine Impfflicht für bestimmte Berufsgruppen.

Söder befürchtet Triage auch bei Nicht-Corona-Patienten

Söder warnte: „Das Gesundheitssystem wird nicht mehr lang halten. Es droht ein Kollaps. Es droht Triage.“ Es drohe nicht nur eine Triage zwischen ungeimpften Corona-Patienten, sondern auch bald bei Patienten, die beispielsweise wegen Krebs, Herz-Kreislauf oder Schlaganfall dringend ein Bett brauchten. Aus diesen Gründen müssten Bund und Länder schneller handeln und die Regeln deutlich verschärfen.

Anzeige

Der CSU-Chef kritisierte den Entschluss des Bundes, die epidemischen Lage auslaufen zu lassen. Ebenso griff er das von SPD, Grüne und FDP geplante Gesetzespaket an, das als Grundlage für Corona-Maßnahmen im Winter dienen soll. „Deutschland ist mit den bisherigen Gesetzen, die geplant sind, null winterfest.“ Am Ende stünde das Land de facto wehrlos da gegen Corona.

Die Pandemie und wir In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise – jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Am Donnerstag steht eine Bund-Länder-Konferenz auf dem Plan, bei der es um die nächsten Schritte in der Corona-Politik gehen soll. Die Corona-Infektionszahlen erreichen in diesen Tagen die höchsten Werte seit Beginn der Pandemie. Das Robert Koch-Institut meldete am Sonntag rund 33.500 neue Corona-Infektionen und 55 weitere Todesfälle binnen eines Tages. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 289,0 nach 277,4 am Vortag.