Söder: Es kann der schwerste Winter seit Pandemiebeginn werden

Anzeige

Anzeige

München/Berlin. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat neue Anti-Corona-Maßnahmen für Bayern in Aussicht gestellt. „Es wird jeden Tag deutlicher, dass die Lage ernst ist und wir vor einem schweren Winter stehen“, sagte der CSU-Chef nach einer Sitzung des Parteivorstands am Freitag in München. Es könne der schwerste Corona-Winter seit Pandemiebeginn werden. Deshalb müsse man klug und umsichtig reagieren. Aber: „Wir wollen keinen Lockdown“, stellte er klar.

Söder definierte zwei Prioritäten für die kommenden Monate: den Erhalt des Krankenhaus- und des Schulbetriebs. Dafür hält es der CSU-Chef für nötig, die Impfquote zu erhöhen. Ohne werde man die Herausforderung nur schwer bewältigen können. Er erlebe zudem Unzufriedenheit von den Pflege- und Intensivkräften. Deshalb werde nächste Woche eine Corona-Sonderkabinettssitzung stattfinden.

Konkrete Maßnahmen kündigte Söder noch nicht an. Als wichtig bezeichnete er jedoch den Maskenschutz in Schulen. Zudem solle die Krankenhausampel ausdifferenziert werden. Beispielhaft nannte er die Möglichkeit, in bestimmten Bereichen von 3G auf 3G+ oder 2G umzusteigen.

Anzeige

Hauptstadt Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Außerdem will die CSU auf Booster-Impfungen setzen. „Ganz entscheidend wird sein, eine eigene klare Kampagne für die Drittimpfung anzugehen“, sagte Söder. Damit könne ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet werden.

CSU will sich bei CDU-Neuaufstellung nicht einmischen

Darüber hinaus äußerte sich Söder zur Neuaufstellung der Union. Man stehe vor einer tiefgreifenden Zäsur, sagte er. „Wir gehen davon aus, dass die Ampel kommt und sogar durchregieren will.“ Das bedeute eine andere Situation für die CSU: Man müsse nun Oppositionsarbeit leisten. „Und das wird ein steiniger Weg.“ Söder fügte hinzu: „Wichtig ist, dass die Union insgesamt wieder Halt und Tritt findet und Stabilität zurückgewinnt.“ Man wolle sich bei der CDU aber nicht einmischen. Der Zeitpunkt der Wahlen des CDU-Vorstandes sei nicht entscheidend.

Anzeige

Er forderte die Union zudem auf, in Berlin die Rolle der Opposition konstruktiv und kraftvoll einzunehmen. Den Ampel-Koalitionspartnern unterstellte er, wenig „süddeutsch“ zu denken. „Wir müssen darauf achten, dass Bayern nicht abgeschnitten wird.“

Zudem kündigte er einen strukturierten Prozess zur Erneuerung der CSU an. „Wir wollen bis Weihnachten Basisgespräche führen“. Danach solle es ein Bayern-Programm geben, bei dem die Themen von unten nach oben gemeinsam definiert würden. Auch wolle sich die CSU um ein höheres Vertrautheitslevel mit den Freien Wählern bemühen, um Bayern nach außen geschlossen zu präsentieren. Zudem wolle man sich innerparteilich breiter aufstellen.

Anzeige

Als Motto gab er „Bündeln und binden“ vor. So sollen die Kompetenzen von Europa, Bund und Land gebündelt und zugleich Partei und Gesellschaft stärker aneinander gebunden werden. „Wir müssen einen breiteren und tieferen Stand in der Gesellschaft haben“, sagte er. „Wir sind jetzt aus der Kompromissmaschine der großen Koalition heraus. Es wird jetzt umso wichtiger sein, einen klaren Kompass und Kurs zu haben.“