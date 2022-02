FDP spottet: „Tempo, in dem Markus Söder seinen Kurs wechselt, wird immer schneller“

Anzeige

Berlin. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende und Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Johannes Vogel, hat CSU-Chef Markus Söder und die gesamte Union in der Debatte über eine einrichtungsbezogene Impfpflicht scharf angegriffen. „Das Tempo, in dem Markus Söder seinen Kurs wechselt, wird immer schneller. Sollte es noch einen inneren Kompass geben, rotiert dieser in schwindelerregender Geschwindigkeit“, sagte Vogel dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Läuft Merz Söder hinterher?

Die CSU sei „leider kein verlässlicher Partner in der Corona-Politik“, sagte der FDP-Politiker. „Erst haben CDU und CSU die einrichtungsbezogene Impfpflicht dringend gefordert, dann in Bundestag und Bundesrat genau so mit beschlossen, und nun hält Söder sie organisatorisch für nicht umsetzbar“, führte Vogel aus.

„Dass Friedrich Merz nach nur wenigen Tagen im Amt als CDU-Vorsitzender nun offenbar der Schwesterpartei in ihrer Widersprüchlichkeit hinterherlaufen muss, macht mir Sorgen“, erklärte Vogel. „Für ein bisschen Aufmerksamkeit ist die Union anscheinend bereit, ihre eigentliche Meinung einzukassieren. Seriöse Oppositionspolitik geht anders.“