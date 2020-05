Markus Söder: Maskenpflicht bleibt, bis es einen Corona-Impfstoff gibt

Anzeige

Anzeige

München. Solange es keinen Impfstoff oder kein Medikament gegen das Coronavirus gebe, werde die Maskenpflicht in Bayern bestehen bleiben. Diese Aussage machte Markus Söder am Donnerstagabend im “Bayerischen Rundfunk”.

Coronavirus: Immer informiert Abonnieren Sie Updates für das Thema "Coronavirus" und wir benachrichtigen Sie bei neuen Entwicklungen Zum Thema

Von freiwilligen Maßnahmen hält Bayerns Ministerpräsident derweil nichts. Diese Vorgehensweise habe man am Anfang der Pandemie versucht, doch es habe nicht funktioniert. Söder betont, dass die Vernünftigen vor den Unvernünftigen geschützt werden müssten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

“Es gibt derzeit keine wirksame Schutzmaßnahmen außer Distanzhalten, Hygienemaßnahmen und der Schutzmaske”, betont Söder im BR weiter. Mit Blick auf andere Länder sieht sich der CSU-Chef in seiner Vorgehensweise bestätigt. “Man sieht ja, alle Länder der Welt, die anders verfahren, die es nicht so ernst nehmen, haben erschreckende Todeszahlen und erschreckende Situationen in den Krankenhäusern”, so seine Bilanz.

Anzeige

Ähnliche Töne sind auch von Niedersachsens Ministerpräsident zu hören. Die Menschen müssten sich darauf einstellen, dass die Einschränkungen durch Corona noch länger anhalten würden. Auch im nächsten Jahr würden die Regelungen noch zu unserem Alltag gehören, zitiert die “Hannoversche Allgemeine Zeitung" Stephan Weil. „Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mindestens noch ein Jahr lang um Rücksicht werben müssen”, ist er sich sicher. Kontakt- und Hygieneregeln sowie Mund- und Nasenschutz würden weiter zum Alltag gehören. Nur so seien andere Freiheiten möglich.