Markus Söder hat sich schon als Punk verkleidet, als Comic-Figur Shrek und als Kronprinz. Derzeit geht er als Ministerpräsident und möglicherweise wird man ihn demnächst als Klaus Wowereit um die Häuser ziehen sehen.

Jahrelang hat die CSU den Spruch des früheren Berliner Bürgermeisters, die Hauptstadt sei „arm, aber sexy“ verhöhnt. Jetzt hat ihn Söder übernommen.

Die Union müsse „sexy und solide“ sein, lautet das Credo seines jüngsten Interviews, das sich – erneut – wie eine Bewerbung für die Kanzlerkandidatur liest, obwohl Söder – erneut – darum herumdrückt, den Anspruch eindeutig zu formulieren.

Söder erklärt das mit dem Hinweis der Menschlichkeit, wie ein Arzt, der einem Patienten schonend eine unangenehme Prognose beibringen zu müssen. Klar, wer hier in der Rollenverteilung zwischen Söder und seinem Konkurrenten Armin Laschet der Mediziner sein soll und wer der – offenbar auch ein wenig schwerfällige – Patient.

Die Brutalität, mit der Söder die innerparteiliche Auseinandersetzung führt, ist nicht verwunderlich. Er muss sich breit machen, wenn er am Chef der größeren Schwesterpartei vorbeikommen will. Und darin hat er Übung: Er hat sich vorbei an vielen anderen nach oben geschoben und war dabei selten zimperlich.

Das Besondere ist, dass ihm nicht zu schaden scheint, was anderen zum Problem wird: Alleingänge verkauft er als Führungsstärke, Kurswechsel, die er bei anderen als Wankelmut kritisiert, als normalste Sache der Welt. Er kann gleichzeitig Öffnungen beschließen und Beschränkungen fordern.

Söder ist ein Meister der PR in eigener Sache und eifrig im Kopieren: Bienenschutz, Frauenquote, Mitte-Kurs - jedesmal hat er das dann gerade selbst erfunden.

Er war einer der Chef-Propagandisten der Staatszerfall-Theorie in der Flüchtlingspolitik, und drehte bei, als klar wurde, dass der Rechtskurs keine Mehrheiten sichert. Jetzt schmiegt er sich an Angela Merkel an.

Söder ist flexibel, so viel ist sicher.