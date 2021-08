Afghanistan-Einsatz „nicht unerfolgreich“: Heftige Diskussionen bei Lanz – Experte fassungslos

Anzeige

Mainz. CSU-Politiker Markus Blume hat den Afghanistan-Einsatz am Mittwochabend bei Markus Lanz als „nicht unerfolgreich“ bezeichnet. Die Antiterrorbekämpfung sei durchaus erfolgreich gewesen. Daraufhin brach eine heftige Diskussion aus.

Janine Wissler (Linke) erinnerte daraufhin an die vielen Anschläge in den vergangenen Jahren in Afghanistan. Auch der Journalist Emran Feroz schüttelte den Kopf. „Die Taliban haben gerade Kabul erobert, kontrollieren fast das ganze Land und sind die am besten aufgestellte islamistisch-militante Gruppierung der Welt“, heißt es in dem Bericht weiter.

Wahlkampf auf Kosten afghanischer Flüchtlinge?

Doch Blume zeigte sich unbeeindruckt und betonte erneut, dass es gelungen sei, den internationalen Terrorismus einzudämmen. Dem widersprach Feroz erneut. Die Terrororganisation Al Kaida habe sich global ausgebreitet. Feroz selbst hat afghanische Wurzeln. Er warf ein, dass seit Jahren auf Kosten von afghanischen Geflüchteten Wahlkampf betrieben werde. Es würden Menschen abgeschoben, weil sie in der S-Bahn schwarzgefahren seien. Erneut kamen heftige Diskussionen auf.

