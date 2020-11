Donald Trumps Stabschef im Weißen Haus hat Corona

Anzeige

Washington. Der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichten Bloomberg, CNN und die Nachrichtenagentur AP. Es sei unklar, wann Meadows das positive Testergebnis erhalten habe. Fotos zeigen, dass der 61-Jährige noch am Dienstag mit US-Präsident Donald Trump unterwegs war. Öffentlich wurde Meadows zuletzt in der Nacht zum Mittwoch ohne Maske gesehen, als Trump fälschlicherweise den Wahlsieg für sich beanspruchte, obwohl die Stimmenauszählung noch läuft.

Auch ein weiterer Mitarbeiter aus Trumps Wahlkampfteam sei positiv getestet worden, berichtet Bloomberg unter Berufung auf zwei anonyme Quellen. Der US-Präsident war Anfang Oktober selbst an Corona erkrankt.

Unterdessen wurden am Freitag 122.365 neue Corona-Fälle in den USA gemeldet, ein neuer Tagesrekord. Es ist der dritte Tag in Folge, an dem es in den USA mehr als 100.000 Neuinfektionen gibt.