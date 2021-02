Gegenwind für QAnon-Abgeordnete aus den Reihen der Republikaner

Anzeige

Anzeige

Washington. Die neue republikanische US-Abgeordnete und Anhängerin von Verschwörungserzählungen, Marjorie Taylor Greene, bekommt auch aus der eigenen Partei immer mehr Gegenwind zu stehen. Greene, die unter anderem krude Inhalte der sogenannten QAnon-Bewegung verbreitet, sei ein „Krebsgeschwür für die Republikanische Partei“, sagte der republikanische Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell.

Greene sitzt seit wenigen Wochen für ihren Wahlkreis im Staat Georgia in der zweiten Kammer des US-Kongresses, dem Repräsentantenhaus. Die Demokraten, die dort die Mehrheit haben, planen eine Resolution, durch die Greene ihre Aufgaben in zwei Parlamentsausschüssen verlieren würde, sollten die Republikaner sie nicht selbst abziehen.

Einige Demokraten streben sogar einen Ausschluss von Greene aus der Kammer an, was allerdings sehr unwahrscheinlich wäre, denn dafür bräuchte es eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

McConnell sagte über Greene: „Jemand, der angedeutet hat, dass an 9/11 vielleicht gar kein Flugzeug ins Pentagon gestürzt ist, dass fürchterliche Schusswaffenmassaker in Schulen inszeniert waren und dass die Clintons das Flugzeug von JFK Jr. zum Absturz gebracht haben, lebt nicht in der Realität“.

Anzeige

Greene war auch schon mit rassistischen Kommentaren und Gewaltaufrufen aufgefallen und gilt als Unterstützerin von Ex-Präsident Donald Trump.