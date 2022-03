Mariupol: Ukrainer verlassen Stadt in Privatautos

16.03.2022: Ein Junge hält einen Hund bei einem Auto, das Mariupol verlässt. Auf einem Schild an der Fensterscheibe steht "Kinder". Die Menschen in Mariupol werden nun mit Privatautos aus der Stadt gelassen, so der Bürgermeister der Hafenstadt. Eine Waffenrufe habe es indes nicht gegeben; die Menschen mussten unter Beschuss fliehen. Mariupol wird seit Wochen von russischen Streitkräften belagert - die humanitäre Lage war bislang „katastrophal“. © Quelle: IMAGO/SNA