FDP-Politiker Buschmann: Grüne und FDP sollten sich nicht entzweien lassen

Berlin. Gespräche über mögliche Kompromisslinien und Schnittmengen haben Grüne und FDP nach der Bundestagswahl noch nicht begonnen. FDP-Präsidiumsmitglied Marco Buschmann sagte am Montag in Berlin, er habe den Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck bisher nur auf der Straße gegrüßt. „Natürlich tauscht man mal so SMS-Nachrichten aus“, fügte er hinzu. Vor inhaltlichen Gesprächen müsse das Wahlergebnis vom Sonntag aber erst noch in den jeweiligen Parteizentralen ausführlicher besprochen werden.

Er fände es gut, wenn „FDP und Grüne sich nicht auseinanderdividieren ließen, sondern auch mal vorab gemeinsam sprechen“, sagte Buschmann. Da man sich in einer Situation befinde, wo es „keinen geborenen Wahlsieger gibt“, müsse man nun schauen „wie machen wir Deutschland digitaler, wettbewerbsfähiger, die sozialen Sicherheitssysteme nachhaltiger“. Das Wahlergebnis habe gezeigt, dass vor allem die jungen Menschen wollten, dass FDP und die Grünen künftig eine wichtige Rolle spielten, auch um den „Stillstand der großen Koalition“ zu beenden.

Grüne und FDP am Zug

Nach dem vorläufigen Ergebnis geht die SPD mit 25,7 Prozent als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl hervor. Die Union kommt nur noch auf 24,1 Prozent. Die Grünen erzielten mit Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ihr bislang bestes Ergebnis im Bund, blieben mit 14,8 Prozent aber hinter den Erwartungen zurück. Die FDP verbessert sich auf 11,5 Prozent. Die AfD holte 10,3 Prozent der Zweitstimmen. Die Linke rutscht auf 4,9 Prozent ab.

Damit stellt sich nun die Frage, ob Grüne und FDP gemeinsam mit der SPD und ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz eine Regierung bilden wollen oder mit der Union und Armin Laschet (CDU) ein Bündnis schmieden. Rein rechnerisch wäre auch eine Koalition von SPD und Union möglich.