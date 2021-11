Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt

Anzeige

Schwerin. Im ersten Wahlgang hat der Landtag in Schwerin Manuela Schwesig (SPD) als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wiedergewählt. Schwesig wurde mit 41 Stimmen im Amt bestätigt. Damit erhielt sie zwei Stimmen aus dem rot-roten Kabinett nicht. Unter den 79 abgegebenen Stimmen sind 39 Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Die SPD-Politikerin tritt damit ihre zweite Amtszeit als Regierungschefin an.

Schwesig stellte sich sieben Wochen nach der Landtagswahl im September zur Wiederwahl. Die Koalition von SPD und Linker hat im Landtag eine Mehrheit von vier Sitzen. Noch am Montag soll Schwesigs rot-rotes Kabinett ernannt werden und am Abend bereits zu einer ersten Sitzung zusammenkommen. Sechs der Ministerposten gehen an die SPD und zwei an die Linke. Seit 2017 stand die 47-jährige Schwesig an der Spitze der Koalition von SPD und CDU.

SPD und Linke stimmen für Koalitionsvertrag

Am Samstag hatten Sonderparteitage von SPD und Linker jeweils fast einstimmig dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Schwerpunkte sind die Themen Wirtschaft, Soziales und Klimaschutz. Bis zum Jahr 2040 soll Mecklenburg-Vorpommern demnach klimaneutral werden. Die neue Landesregierung verspricht zudem einen neuen gesetzlichen Feiertag am 8. März, dem Internationalen Frauentag.

Die Linke erhält zwei Ministerien, die SPD sechs. Die künftige Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) soll stellvertretende Ministerpräsidentin werden. Am Kabinettstisch sitzen erstmals in der Landesgeschichte mehr Frauen als Männer: Neben Regierungschefin Schwesig gibt es jeweils vier Ministerinnen und Minister.

Die SPD hatte die Landtagswahl am 26. September mit 39,6 Prozent klar gewonnen, die Linke kam auf 9,9 Prozent. Das rot-rote Bündnis hat im 79 Mitglieder zählenden Landtag 43 Sitze. Die SPD stellt dabei 34 Abgeordnete, die Linke 9.