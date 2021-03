Mangelnde Fehlerkultur – erst recht in der Politik

Anzeige

Berlin. Fehler passieren. Uns allen und immer wieder. Oft sind es kleine Patzer, im Stress, aus Gedankenlosigkeit oder durch Missverständnisse. Ohne Absicht, einfach geschehen.

Manchmal unterlaufen echte Hämmer. Meistens dann, wenn man eine Gefahr nicht hat kommen sehen, etwas nicht wusste oder schlimmer: nicht wissen wollte. Und dann gibt es die Kategorie Verfehlung und mangelnder Anstand.

Aber in allen Fällen, in denen es nicht um Tote und Verletzte geht, bleibt zur Schadensbegrenzung ein rettender Ausweg: um Verzeihung bitten, Konsequenzen ziehen. Diese Fehlerkultur erlebt man aber selten. Erst recht nicht in der Politik.

Vom Volk entrückte Volksvertreter

Nikolas Löbel und Georg Nüßlein fanden es nicht anrüchig, in der Corona-Pandemie als Bundestagsabgeordnete – mit monatlichen Bezügen von mehr als 10.000 Euro – für die Vermittlung der anfänglichen Mangelware Masken Provisionen in sechsstelliger Höhe einzustecken.

Sie bereicherten sich durch das Maskengeschäft: der CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein (links) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel. © Quelle: imago images/Christian Spicker/dpa/RND Montage Behrens

Volksvertreter müssen sehr weit vom Volk entrückt sein, wenn sie sich an der Not in einer Krise bereichern, während Millionen Menschen nur mit einem Bruchteil davon über die Runden kommen und dafür sehr hart arbeiten müssen.

Es ist gut, dass die Politkarrieren beider Männer aus der Union nun beendet sind. Die höchste Währung in der Politik ist Vertrauen. Das haben sie verspielt und damit Wasser auf die Mühlen jener gegossen, die Politiker ohnehin für abgehoben halten. Für CDU und CSU hinterlassen sie verbrannte Erde im Wahljahr.

Der Respekt sinkt und das Gefühl der Ungerechtigkeit in der Gesellschaft steigt. Einer Kassiererin wurde einst wegen vermeintlicher Entwendung von Pfandbons im Wert von 1,30 Euro fristlos gekündigt.

Schlechtes Krisenmanagement

Bei allen Fehlern von Politikern muss aber immer noch der Mensch gesehen werden. Man wünscht ihnen, dass sie Familien haben, die sie auffangen. Löbel und Nüßlein hätten ihren tiefen Fall allerdings selbst abfangen können, wenn ihr Unrechtsbewusstsein größer und ihr persönliches Krisenmanagement besser gewesen wäre.

Nur scheibchenweise aufklären, sich uneinsichtig zeigen und so lange wie möglich an das gut bezahlte Mandat klammern, das sie missbraucht haben – das kommt sie jetzt teuer zu stehen.

Video Maskenaffäre: Überprüfungsverfahren gegen Löbel wurde eingeleitet 0:50 min Nach fragwürdigen Geschäften mit Corona-Masken hat die Staatsanwaltschaft Mannheim ein Überprüfungsverfahren gegen Nikolas Löbel eingeleitet. © dpa

Wie hätte es gewirkt, wenn sie sich hingestellt und zugegeben hätten, sich verirrt zu haben? Wenn sie schnell zurückgetreten wären, die Bevölkerung um Entschuldigung gebeten und das Geld gespendet hätten? Sie hätten vermutlich nicht aus ihren Parteien austreten müssen, die auch eine Art Familie sind, die Halt bietet, auch wenn man Schuld auf sich geladen hat.

Wer aufrichtig bedauert, kann auf Verzeihung hoffen

Wer einen Fehler aufrichtig bedauert und ihn wieder gutmachen will, bekommt in dieser Gesellschaft in der Regel eine zweite Chance. Eine Bitte um Verzeihung, wenn sie ernst gemeint ist, wird selten abgeschlagen.

Margot Käßmann.

Man muss lange suchen, um ein Vorbild im Umgang mit Fehlern zu finden. Margot Käßmann gehört dazu. Sie war 2010 als Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche und Bischöfin in Hannover nach ihrer Trunkenheitsfahrt zurückgetreten. Sie könne nicht mit der notwendigen Autorität im Amt bleiben, hatte sie damals gesagt. Und es gehe ihr auch um die Achtung vor sich selbst.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat zu Beginn der Pandemie gesagt, dass wir uns alle Fehler werden verzeihen müssen. Das war eine vorausschauende Einschätzung. An persönliche Bereicherung in der Pandemie dürfte er dabei nicht gedacht haben. Vermutlich ist die Maskenaffäre der Union noch nicht ausgestanden. Ein Desaster für den Zusammenhalt im Land. Beim nächsten Fall wäre das Mindeste ein schnelles Eingeständnis, um größeren Schaden abzuwenden und, um es mit Käßmann zu sagen, auch aus Selbstachtung.