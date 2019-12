Brandenburgs früherer Ministerpräsident Manfred Stolpe ist tot

Anzeige

Potsdam. Brandenburgs früherer Ministerpräsident Manfred Stolpe ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das teilte die Staatskanzlei in Potsdam auf ihrer Webseite mit. Stolpe sei in der Nacht zum Sonntag nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie gestorben, heißt es dort. Der SPD-Politiker ging offen mit seiner Krebserkrankung um.

"Dies ist ein Tag tiefer Trauer", erklärte Ministerpräsident Dietmar Woidke demnach. "Wir nehmen Abschied von einem großen Mann, der unser junges Land geprägt hat wie niemand sonst." Und weiter: "Er gab dem Land Stimme und Gesicht. Im besten Sinne des Wortes war Manfred Stolpe Landesvater und Mutmacher in einem."

In der Staatskanzlei soll ab Samstag, 11 Uhr, ein Kondolenzbuch ausgelegt werden.

Der SPD-Politiker Stolpe war von 1990 bis 2002 der erste Ministerpräsident Brandenburgs nach der Wende. Von 2002 bis 2005 bekleidete er das Amt des Bundesministers für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen.

Stolpe wurde 1936 bei Stettin geboren und studierte nach dem Abitur in Greifswald ab 1955 an der Uni Jena Rechtswissenschaften. Danach zog es ihn in den Kirchendienst. In der DDR galt er als Vordenker einer Kirchenpolitik, die sich als „Kirche im Sozialismus“ verstand. 1990 wurde Stolpe SPD-Mitglied, trat als Spitzenkandidat an und wurde im November von einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Bündnis 90 zum Ministerpräsidenten Brandenburgs gewählt. Einen Namen machte sich Stolpe dabei als Vertreter der Interessen Ostdeutschlands.

Seine Vergangenheit wurde immer wieder kritisch thematisiert. Stolpe hatte als Kirchenfunktionär Kontakte mit der Stasi, die Behörde führte ihn gar als Inoffiziellen Mitarbeiter. Die Leitung der evangelischen Kirche erklärte Mitte der 1990er Jahre nach einer Untersuchung, Stolpe sei ein "Mann der Kirche und nicht der Stasi gewesen". 2005 - Stolpe sprach von später Genugtuung - entschied das Bundesverfassungsgericht zudem, dass Stolpe nicht als Stasi-Mitarbeiter zu bezeichnen sei.

RND/das/dpa